新系進退有據 2020趨吉避凶

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中國時報

就派系實力來看，蔡英文總統要爭取連任，不能沒有新潮流支持；反過來說，蔡若無法爭取連任，最大敵人也是新潮流。就是這種既競爭、又合作的微妙關係，讓蔡必須維持與新系的密切關係，就算要撕破臉，也不能是現在。

當然，民進黨傳統就是「連任者優先」，只要蔡不主動退出，照慣例黨內其他人很難有正當性取而代之。然而，2018創歷史慘敗紀錄，非常時刻會不會會有非常作為?若黨內評估蔡真打不贏2020，甚至拖垮立委選舉，那麼，陣前換將雖屬大忌，但為控管損害，換人不是不可能。

問題是，政治眼光精準、擅長精算利益的新潮流，在思考是否要逼宮的關鍵，其實不是蔡能不能打贏2020，而是哪種選擇對新潮流最有利。

也就是說，如果蔡能贏，當然是延續傳統力挺到底，雙方繼續合作互謀其利；但如果蔡不會贏，那就分三種情況來看。

第一，蔡會輸，賴清德能贏，毫無疑問，新潮流自然不會放棄全權掌握國家機器的機會。

第二，蔡會輸，賴也會輸，但新系若有把握輸得漂亮，在選後能掌握黨內絕對權力資源，甚至利用2020替2024做鋪墊，那麼賴選2020的機會仍很高。

第三，蔡會輸，賴清德也會輸，但新系研判賴選2020會慘敗，那麼，拱蔡參選就是下策中的上策。換言之，蔡的總統保衛戰仍在序曲階段，與新潮流的競合好戲還有得瞧。

(中國時報)

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