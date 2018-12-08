民進黨黨政熱門人選 林佳龍、陳其邁被點名

2018年12月08日 04:11 中國時報 盧金足 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市長林佳龍下一步？他在直播時強調，「打死不會離開台中！」被解讀為再拚四年。 （翻攝網路）

親民路線！ 陳其邁直播邀粉絲週六喝咖啡

一改市長嚴肅形象 林佳龍抱「莎莉」賣萌直播

行政院長賴清德7日在選後檢討記者會強調，內閣確定將總辭，時間一到會堅定離開；民進黨新任黨主席明年1月6日也將投票。面對黨政大地震，尋任連任失利的台中市長林佳龍、角逐高雄市長落敗的前立委陳其邁，都被視為可能接下黨政要職的人選。

林佳龍是否有機會入閣或扛起黨魁重任？對於下一步，林佳龍以「我將成為自由球員」回應，強調「打死不會離開台中！」也被解讀為4年後再見。林佳龍說，將先沉潛、檢討、休息、思考，調整步伐之後再決定未來的路，「不做市長依然是市民，可以做的事情反而更多」。

政壇人士認為，林佳龍曾任總統府副祕書長，未來若有機會接府祕書長，進可攻、退可守，留住政治舞台；也有人勸進直攻黨主席，以其直轄市長經歷，能為民進黨接地氣。

昨晚林佳龍在柳川耶誕點燈前與支持者簽書會，有選民在河畔等他許久，就為了向他說「要再起來哦！」林握拳笑回說「好！好！一起努力！」曾在台中蹲點10年，是否會再磨劍4年，以林不服輸的個性，備受關注。

被視為蔡英文總統嫡系人馬的陳其邁，但外界普遍認為中央執政不力是敗選主因。今天下午3點將在駁二B10倉庫舉辦咖啡會，飆破8千的邁粉很捧場，將改以音樂會方式舉辦，讓每個人都能喝到咖啡。綠營人士認為，黨內動盪，如何安排陳可能還不會很明朗，總統府祕書長、副祕書長或民進黨祕書長都有可能。

陳其邁選後人氣翻轉，直播人氣指數高，被黨內視為有意拔劍再戰，也是養精蓄銳，累積政治能量，為再躍起做準備。也有消息人士指出，除總統府職務外，國安會與行政院都有可能，但一定要發揮防堵派系逼宮的功能。

(中國時報)