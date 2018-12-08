新聞透視－賴揆敗選檢討 推卸責任無誤

2018年12月08日 04:11 中國時報 季節

民進黨在九合一選舉慘敗，7日行政院長賴清德主持檢討記者會，雖表示敗選他難辭其咎，然而細看他的檢討全文，卻句句把過錯推到人民、推到對岸的頭上，渾然不見真正的反省之意，使這篇名為「檢討」的報告，淪為推卸責任。

觀光低迷 都是對岸錯

其中指大陸以減少陸客數量作為抵制台灣的手段，造成以觀光產業為主的縣市流失許多商機，新生客源包括新南向客源雖然補足了缺口，但遊客大多停留於中、北部，而南部、東部地區深受影響，觀光業者業績滑落自有怨言。

這樣的「檢討」，聽起來彷彿究責於對岸，不見民進黨政府有錯。但為何國民黨政府時期就不會減少陸客？關鍵在於蔡政府不願意承認「九二共識」，但又提不出新的論述，導致跟兩岸溝通管道中斷；不承認「九二共識」、片面否定兩岸共識在前，事後又把錯推到大陸頭上，根本就是在推卸責任。

此外，又說民進黨政府啟動年改、勞基法、轉型正義、司法改革，改革用心雖獲民意支持，但大部分民眾在不瞭解實質內容情況下多有誤解，以致於在執行時引發爭議，尤其在假訊息的攻擊下，只有負面效應，改革沒有呈現正面的支持力量。

小英說的 算假新聞嗎

這樣的說法，顯然是把責任推給假訊息和人民的頭上。因為假訊息，民眾不了解真相而誤解，導致民進黨政府所為失去民意支持。但果真如此嗎？以勞工的7天國假被砍一事為例，2016年大選前蔡英文總統自己說沒有達成實質周休二日前，不會砍勞工的7天假，選後卻在推出可以加班的一例一休時，依舊照砍不誤。

蔡英文當初說的話是假新聞嗎？還是立法院在民進黨主導下通過的一例一休與砍7天國假是假新聞？選前好聽話只為討好勞工，選後馬上變臉，竟然反批民眾誤解？

選前討好 選後即變臉

至於年改、轉型正義、非核等，民進黨確實依照選前的說法去推動了，而年改軍公教因為政府說話不算話砍他們的錢而不滿，難道可說是假訊息造成的嗎？黨產會一再無視法院認為黨產條例有違憲疑慮要申請大法官解釋，持續做出處分，是假新聞嗎？促轉會的東廠說是假新聞嗎？

民進黨政府無視自己一再說話不算話，一再翻臉比翻書快，卻把責任怪到假新聞、怪到民眾誤解頭上，這樣的報告，跟蔡英文宣稱她推動進步改革時沒注意到民眾沒跟上，把敗選的錯推到民眾無知頭上，倒有異曲同工之妙，這樣的檢討報告，是想要2020年時再被民眾教訓一次？

(中國時報)