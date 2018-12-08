賴揆：東廠事件挫傷政府公信力

2018年12月08日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨發表「聽見人民的聲音」政院敗選檢討。其中提及人民最期待政府改善經濟；敗選原因包括立法行政互動溝通不足；憲政制度應另有考量；而促轉會的「東廠事件」，嚴重挫傷政府的公信力，使改革進一步蒙上陰影。

賴揆表示，選舉結果明白顯示，人民對施政並不滿意，身為閣揆，他難辭其咎。他在3大問題報告中，第一項直指人民最期待政府改善經濟。

其次，賴揆提及政府這兩年多來，並未滿足人民最急迫的需要，讓人民失望、不滿的5大施政包括「未能深刻體會人民生活的辛苦」；「政策規劃不夠周延完善」；「改革做法引發重大爭議和不滿」，促轉會的「東廠事件」更嚴重挫傷政府的公信力，使改革蒙上陰影；「假訊息攻擊來勢洶洶，政府欠缺有效、快速的因應能力」；「立法與行政的互動要領及政府用人皆有待改進」。

此外，這次選舉民進黨「搶了菜攤、丟了江山」，選後立即讓前北農總經理吳音寧去職，報告中也意有所指，政府能否用對的人做對的事，經常受到社會批評。日後應正確判斷、用人唯才，才不致造成施政問題。

檢討中對於民眾反空汙、PM2.5懸浮微粒、老車問題、《勞基法》初次修法倉促、九合一選務爭議均有提及。值得一提的是，賴揆特別將「憲政制度」納入檢討，並說，依據現行憲法，總統及立委民選產生，行政院院長由總統任命。

然而政策與法案擬定則由行政與立法部門共同形成，目前立法行政互動與溝通顯然不足，民意無法及時反應在政策檢討上，也應從速檢討與改進。憲政制度上，也應有另一番考量。

對於政府該怎麼做？賴揆說，這次敗選原因是民進黨政府失去民心，但並不代表台灣人民願意用犧牲主權和自由、民主、人權的生活方式，來換取經濟利益。未來各項施政，應輕重緩急掌握得宜，完整規劃並有效執行，包括人民最關心的經濟、教育、環保政策等，除專業考量，也要從人民角度思考。

(中國時報)