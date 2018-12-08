賴揆：東廠事件挫傷政府公信力

行政院長賴清德認為促轉會「東廠」事件嚴重挫傷民進黨政府的公信力。圖為國民黨籍立委將寫有「東廠」字樣的看板貼在促轉會大門牆上表達抗議。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

行政院長賴清德昨發表「聽見人民的聲音」政院敗選檢討。其中提及人民最期待政府改善經濟；敗選原因包括立法行政互動溝通不足；憲政制度應另有考量；而促轉會的「東廠事件」，嚴重挫傷政府的公信力，使改革進一步蒙上陰影。

賴揆表示，選舉結果明白顯示，人民對施政並不滿意，身為閣揆，他難辭其咎。他在3大問題報告中，第一項直指人民最期待政府改善經濟。

其次，賴揆提及政府這兩年多來，並未滿足人民最急迫的需要，讓人民失望、不滿的5大施政包括「未能深刻體會人民生活的辛苦」；「政策規劃不夠周延完善」；「改革做法引發重大爭議和不滿」，促轉會的「東廠事件」更嚴重挫傷政府的公信力，使改革蒙上陰影；「假訊息攻擊來勢洶洶，政府欠缺有效、快速的因應能力」；「立法與行政的互動要領及政府用人皆有待改進」。

此外，這次選舉民進黨「搶了菜攤、丟了江山」，選後立即讓前北農總經理吳音寧去職，報告中也意有所指，政府能否用對的人做對的事，經常受到社會批評。日後應正確判斷、用人唯才，才不致造成施政問題。

檢討中對於民眾反空汙、PM2.5懸浮微粒、老車問題、《勞基法》初次修法倉促、九合一選務爭議均有提及。值得一提的是，賴揆特別將「憲政制度」納入檢討，並說，依據現行憲法，總統及立委民選產生，行政院院長由總統任命。

然而政策與法案擬定則由行政與立法部門共同形成，目前立法行政互動與溝通顯然不足，民意無法及時反應在政策檢討上，也應從速檢討與改進。憲政制度上，也應有另一番考量。

對於政府該怎麼做？賴揆說，這次敗選原因是民進黨政府失去民心，但並不代表台灣人民願意用犧牲主權和自由、民主、人權的生活方式，來換取經濟利益。未來各項施政，應輕重緩急掌握得宜，完整規劃並有效執行，包括人民最關心的經濟、教育、環保政策等，除專業考量，也要從人民角度思考。

(中國時報)

新聞透視－賴揆敗選檢討 推卸責… 府肯定賴「未來還要一起打拚」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。