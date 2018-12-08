府肯定賴「未來還要一起打拚」

2018年12月08日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、 鄭舲 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

九合一大選民進黨大敗，行政院長賴清德昨提出敗選檢討報告，總統府表示，過去這段時間，蔡英文總統和賴揆有非常密切的溝通和商議，兩人彼此理解對方的想法與態度，在政府施政調整的方向、團隊未來的布局、以及推動的節奏上，也有高度共識。

府方強調，蔡總統肯定賴揆是一個有責任感，勇於承擔的人。誠如賴所說，無論是接掌閣揆，還是堅守崗位穩定局勢，或是負起責任，都是為了大局、為了台灣。而團隊的每一位夥伴，未來都還要一起努力、共同打拚。

民進黨立委賴瑞隆表示，賴清德是自我要求很高的人，這次敗選，他一定很自責於帶領的內閣團隊無法獲得人民信任。對於賴清德的檢討報告，賴瑞隆給予正面肯定，期待賴清德在院長任內能繼續把相關政策調整做好，回應民意，讓人民有更好生活。

綠委許智傑則說，本來賴清德在第一時間就負起政治責任請辭，但因為總統希望他留下來穩定政局，他就擔起責任開始檢討工作，所以社會批評賴清德戀棧職務，對他也是委屈。許智傑說，這幾次行政院會，也感受到行政院的確朝向尊重公投結果、更體會民意的方向做調整。

不過，國民黨立法院黨團書記長曾銘宗直批，賴清德如今是「半請辭」，要等待預算都通過，也宣告內閣正式進入看守階段、各部會空轉，如此一來並不合適。

藍委李彥秀則說，蔡英文才稱未來跟賴還是工作夥伴，「兩人如果不是以院長、總統的身分合作，還有哪邊有機會合作？」況且民進黨所謂的檢討，沒有政策方向調整，無論新的閣揆是誰，都要面對賴留下來的爛攤子，與其這樣還不如現在總辭。

(中國時報)