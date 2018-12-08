陳吉仲閉門會議 農民轟不聽基層

2018年12月08日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

農委會代理主委陳吉仲7日前往西螺農會與大宗蔬菜產銷鄉鎮農會總幹事及合作社場主座談，他表示來雲林一定有一堆民怨，但他更要來，大家拿到麥克風就會開始幹譙，要罵也沒關係，一定要把問題說出來，若無法解決問題，「下次我來轟我出去也可以」。但座談會採閉門會議，未開放媒體採訪。

由於昨天這場座談會並未邀請農民，雲林縣幾名高麗菜農上午獲知消息很氣憤，原打算帶高麗菜到現場抗議。農民林佳新表示，避免被抹黑成假農民，他們空手前來只求理性問幾句話。

林佳新表示，只邀產銷班長或合作社場主，怎麼聽得到基層聲音，不聽農民講、只找老闆是什麼「基層聲音」？進口蔬菜該控管不控管，高麗菜已經敗價3個月，至今仍無作為，耕鋤補助措施只有雲林縣才有，更大產地的彰化、嘉義都沒有。

另名種植短期葉菜的李姓菜農表示，他最想講的是不能夠不控管進口菜量，若不控管會一直壓榨本地農民，改善要有具體辦法。

林佳新隨後獲准進入辦公室與陳吉仲密談，林表示，他建議目前高麗菜預警系統失真不如廢除，等有辦法做出準確預測時再上路，不要老是怪農民一窩蜂種，陳吉仲承諾下周會提出解決對策。

陳吉仲隨後與農會總幹事、合作社場主、產銷班長座談時表示，如果大家相信他，結果他無法解決大家提出的問題，「下次來這裡，你可以轟我出去」，看大家要怎麼處理，他都可以接受。

陳吉仲說，他知道來雲林一定有一堆民怨，所以更要來，農委會也要檢討自己，過去2年半推了很多政策，但農民有沒有感受到？大家拿到麥克風會開始幹譙，要罵也沒關係，希望大家幹譙完可以理性思考問題是什麼，說出來他才知道要怎麼解決。

(中國時報)