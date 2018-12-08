學者指改組無用 促轉會該解散

2018年12月08日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨提出對2018選舉的檢討，其中談及促轉會的「東廠事件」嚴重挫傷政府的公信力。對此，國民黨立院黨團書記長曾銘宗直言，促轉會必須全面改組、黨產會也應全面停止運作，呼籲賴揆接下來應該處理，不能將爛攤子留給下一任院長。

政大外交所兼任副教授賴岳謙則認為，促轉會已失去人民信任，不管怎麼改組都沒意義了，「促轉會根本就應該解散掉」。

談起黨產會、促轉會，曾銘宗指出，促轉會在上班時間大談如何抹黑在野黨的候選人，挫傷促轉會、政府的公信力，呼籲促轉會必須全面改組，不是只有主委、副主委下台；此外，其他的「張天欽們」也應一併處理，包含中選會、黨產會。

曾銘宗進一步說，尤其黨產會是「準違憲」機關，必須全面停止運作，另公平會、NCC等單位都要能夠獨立運作，這樣的檢討才有價值。他直言，獨立機關不獨立，是這次民進黨敗選一項重要原因，如今賴清德檢討後，必須利用這段期間做處理。

藍委李彥秀則說，「張天欽事件」恐怕只是冰山一角，尤其民進黨的處理，只是希望大事化小、小事化無，在立法時不停宣稱促轉刻不容緩，但正副主委去職後，不但違法任命楊翠代理，又遲遲不肯提名新任主委，顯見民進黨的重點，根本不在轉型正義，而是把轉型正義當成政治提款機。

賴岳謙認為，促轉會進行政治打壓，讓台灣社會沒辦法接受，而不被人民信任的促轉會想要進行轉型正義工作，則是世界上最大的荒唐及笑話。他指出，如今促轉會失去人民信賴還要維持運轉，成員更是在線上繼續拿薪水工作，都成為笑話。

他痛批，一個已經毫無功能、公信力的機構還讓它存在，是民進黨政府最大的恥辱，大家如今看到促轉會也會想到「東廠」，所以唯一辦法就是將促轉會解散掉、拆掉「爛尾樓」，而民進黨也已失掉所謂推動轉型正義的時機。

(中國時報)