公投反核食 日拒台加入CPTPP

2018年12月08日 04:11 中國時報 黃菁菁 、 洪凱音 、 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

環團認為，食品進口屬台灣的內政，不應與加入CPTPP混為一談。圖為捍衛無毒家園遊行，民眾舉標語拒絕日本核食進入台灣。（本報資料照片）

日本外務大臣河野太郎昨日在記者會上，針對台灣反福島等5縣食品進口公投過關，未來兩年可能無法解禁一事強調，日本不排除向世界貿易組織（WTO）提告，台灣已表態有意加入的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），勢必因此事而無法加入，令人遺憾。

日對公投結果感到壓力

河野表示，「有關食品進口限制是必須依據科學根據的，這是國際之間確立的規則。日本至今對台灣也是基於這樣的觀點提供了各種情報，演變成今天的局面實在令人非常遺憾。」

此事若有違反WTO的規則，日本政府也不排除向WTO提出告訴。此外，CPTPP可望在今年底生效，台灣已表示有參加CPTPP的意願，在此時因這樣的狀況而變得無法參加，讓人十分遺憾。

謝長廷稱加強與日溝通

這是河野首度表明食品進口問題將使台灣無法加入CPTPP。針對是否準備向WTO提告之提問，河野沒有明確回應，僅再度強調，不排除向WTO提告。據觀察，日本政府對台灣公投的結果倍感壓力，也有人認為對日本的國家品牌形象也是一種傷害。政府朝野已傳出應向WTO提訴之聲浪，政府內的壓力勢必也會升高。

日本朝野有人指出，公投是內政的問題，他國不能置喙，但食品進口解禁問題不該有政治力介入，交由具公信力、不受政治影響的WTO判斷也是一種選項，也最容易被認同。

對此，駐日代表謝長廷表示，將繼續與日本加強溝通，也希望少數國人不要再繼續刺激日本，大家一起面對公投的結果，盡量彌補台日關係，希望不要因此影響到台日友好。國發會主委陳美伶則說，CPTPP要求標準高，台灣過去做了很多努力，在經貿成就、智慧財產權保護等，都已經達到相當的水準，排除公投的結果，政府部門還是得多努力，尋求其他突破空間的可能性。

貿易組織不應與內政混談

對於日本將反核食公投與台灣加入CPTPP一事混為一談，主婦聯盟環境保護基金會研究員湯琳翔表示，食品進口的邊境檢查是食安問題，應屬台灣的內政，而CPTPP是貿易組織，日本政府不應把它與整體貿易、甚至外交關係混為一談，這並不適當。

(中國時報)