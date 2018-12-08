挾美日制陸挫敗 蔡政府進退失據

2018年12月08日 04:11 中國時報 朱真楷

蔡政府上台後，一面倒向美日。結果，台灣押寶TPP、捨棄大陸主導的RCEP，在川普宣布退出TPP後，台灣的臉已黑掉一半；如今，當台灣又把日本主導的CPTPP視為海上浮木時，日方一句台灣無法加入，又讓剩下的半張臉也黑掉。蔡政府挾美日制陸的失衡戰略思維，確定陷入重大挫敗。

為降低兩岸貿易依存度，蔡政府先是卯勁推動新南向。姑且不談該政策本身的可行性如何，其實，新南向與大陸的一帶一路有相當程度的交集，讓兩岸是大有機會順勢共榮互利。

問題是，蔡英文總統卻總以泛政治化的偏見論調，解讀陸方的政治意圖，甚至呼籲國際社會一起約制中國大陸，終讓對岸以各種方式抵制，讓新南向落得曲高和寡。

不僅南向碰壁，蔡政府一昧地把希望寄託在美國及日本，同樣也犯下把雞蛋全放在同一個籃子的問題。

以由美國主導的TPP為例，蔡政府一度積極爭取加入，結果川普上台後卻宣布退出，事後雖考慮重返，卻仍無疾而終。由於美國占TPP成員國總GDP的6成，意味著沒有美國，TPP就只是空殼，台灣努力再多也是白搭。

接下來，當美國退出後，TPP在日本積極斡旋下改名為CPTPP，並由日本主導；這時，親日的蔡政府又再度把重心轉到加入CPTPP。雖然，昨天日方是以「台灣禁止日本核災區食品輸台」為由，表示台灣變得無法參加CPTPP；問題是，真正讓台灣被拒於門外的關鍵原因，真的與拒吃核食有關嗎？坦白說，這不過是壓垮駱駝的最後一根稻草而已。

因為，早在公投之前，隨著安倍積極西進，中日經貿快速融冰，面對大陸這位最大貿易夥伴，日方豈有可能無視陸方壓力，選擇在CPTPP問題上支持台灣？即便蔡政府竭盡所能熱臉貼冷屁股，甚至在諸多牽涉國格的問題上自甘讓步，連駐日代表都淪為「助日代表」，但日方在追求自身利益優先的前提下，終究得做出現實決定。

換言之，蔡政府總天真以為台灣有本錢用屁股面對大陸，轉身擁抱世界？從新南向、TPP到CPTPP的斑斑血跡來看，台灣還能繼續不把兩岸問題當問題嗎？台灣不是只能從大陸走向世界，但問題是，如果兩岸關係持續緊張，從過去2年的歷史來看，台灣就是很難走出去。這樣的國際現實，已不容蔡政府繼續把頭埋在沙堆裡。

(中國時報)