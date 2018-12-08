核食管制有疏漏 監委促政院檢討

2018年12月08日 04:11 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

衛福部自2011年3月起，禁止日本福島5縣市所有食品進口，日前「反核食公投」通過，確定維持禁止輸入。不過，監委張武修指出，政府對日本核災區進口食品管理長期存有風險評估不足、資訊透明度及市場端檢測不足等疏漏，要求行政院督同所屬食品安全辦公室、衛福部及原能會檢討改進。

監委張武修、楊美鈴針對日本核災區食品邊境查驗、市場抽驗等管制標準是否符合國際規範等提出調查報告。

張武修指出，台灣自2011年3月針對日本進口食品風險管理訂定區域管制措施，禁止福島等5縣所有食品。但到今年11月，各國管制與開放逐步改變，台灣以行政區域採全面管制的管制標準，與國際主流風險管理規範漸有不同。台灣訂定食品輻射濃度安全是世界最嚴，但在邊境查驗上，福島核災發生至今逾7年半，衛福部針對13萬件日本輸台產品進行輻射值抽樣檢測，結果都符合日本及我國管制標準，其他國家食品輻射檢測出異常比例反而更高。

張武修認為，公投結果顯示近四分之三民眾同意維持禁止日本核災地區食品進口，凸顯衛福部7年餘來相關檢測評估結果與管制作為，未能有效提升國人對日本食品信心，究竟原因為何？衛福部應積極究明釐清。

調查報告並指出，我國對日本進口食品暫時性管制措施實施至今，經衛福部歷次檢討，管制項目與範圍有增加與擴大趨勢，但目前衛福部賴以為憑的「輻射值檢測」與「曝露量風險評估」等數據，是否符合WTO要求原則足以支持持續實施？衛福部應再強化相關科學依據與事證。

(中國時報)