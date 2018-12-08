支持者提選舉無效 涂醒哲尊重

2018年12月08日 04:11 中國時報 廖素慧 、 李金生 、 楊佳穎 ／綜合報導 ／綜合報導

嘉義市果菜市場總經理陳火川為尋求連任失敗的嘉義市長涂醒哲提告選舉無效之訴，涂醒哲昨日表示尊重及感謝，涂表示，他個人傾向不提訴，但自認「沒有棄保的話，他的票數比黃敏惠還多」；陳火川則表示，已於6日向嘉義地檢署遞狀舉發，但翻盤機率不大。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，不排除傳喚告發人到庭說明，最遲17日會有結果。

對於陳火川提出選舉無效告訴，嘉義市長當選人黃敏惠表示，提告是個人權利，她尊重，但也勸涂市長勿浪費社會資源，還有更重要的事情要做；一直被暗指操作「棄保效應」的嘉義市議長蕭淑麗則表示，要有海量的心去看待，選舉過程有瑕疵，但事過就不多談了，提告是涂市長的權利，她不予置評。

涂醒哲強調，根據1份對里長、里幹事訪查資料顯示，約9成里長及里幹事認為選舉過程有瑕疵，其中5成認為不利他的選情，有支持者因不耐久候而未投票，另有人因賭盤、賄選而堅持投票，最令他震撼的是邊開票、邊投票疑造成「棄保」，依數據分析研判，沒有棄保的話，他的票數會比黃敏惠多。

陳火川遞狀指出，依《選罷法》第125條於當選人名單公告之日起7日內，向檢察官舉發，嘉義市是俗稱「三角督」的狀態，公投綁大選，選民投票要等很久，下午4點投票截止後還邊投票、邊開票，電子媒體已在播報得票數，可能形成所謂「棄保效應」，此為選務重大疏失，盼檢方詳查。

同樣以些微票數落敗的台北市長候選人丁守中驗票則持續進行中，丁陣營發言人詹為元指出，驗票進度約達6成，雙方互有增減，至於接下來訴訟策略，目前比較傾向朝選舉無效方向進行，主要是針對中選會及北市選委會的選務瑕疵。

相較之下，此次競選連任失敗的金門縣長陳福海，在2008年立委選舉時以74票擊敗挑戰3連霸的吳成典，吳成典也同樣未提起當選無效之訴或聲請驗票，君子之爭獲鄉親肯定。

(中國時報)