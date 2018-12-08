選舉無效成立否 律師看法兩極

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中國時報
／台北報導

九合一選舉出現「邊投票、邊開票」的亂象，台北市長選舉迄今仍在驗票，目前已完成7成，最快本月11日可驗完，但引發後續北市、嘉義市選舉無效之訴，恐怕餘波盪漾。律師林石猛表示，依行政程序法規定，這次的選舉已經可以判決選舉無效；律師莊秀銘則認為，選舉無效之訴在舉證上有困難。

林石猛表示，依公職人員選舉罷免法第19條第1項規定，投票所就是指進行投票的辦公室，法定的投票時間是下午4點，超過依法就不能投票，中選會延長投票時間就是以行政命令來展延，但是行政命令的擴張不能違法、違憲，中選會的行政命令明顯違反憲法正當程序原則。

林石猛說，依行政程序法111條第7項「其他具有重大明顯之瑕疵者」，就可判決選舉無效，且依法政法行政處分「僅受有效推定，但不受合法推定」，當人民質疑選舉結果受行政處分不當影響，選務機關就必須證明選舉合法。

另名律師莊秀銘指出，九合一選舉的「邊投邊開」及公投綁大選，確屬嚴重不當，但是否已達「違法」程序，仍有討論空間，尤其是選舉無效之訴的舉證非常困難。

他說，選舉無效之訴舉證最困難的就是「祕密投票」，首先是投票當天4點以後的選票並沒有標記，如何證明選舉人在4點以後投票？再者，即使能找出4點後投票的選民，又如何證明選民的票投給哪位候選人？此外傳喚年長選民作證，是否因排隊人太多而影響投票意願，也難以證明。

莊秀銘強調，影響選舉沒有辦法以數據證明，最終可能以專家的理論依據來形成判決的心證理由，但法律講證據法則，依專家證人的證詞而為判決，恐怕也難讓人心服。

(中國時報)

支持者提選舉無效 涂醒哲尊重

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