LINE對話打臉 絕非你情我願

涉性侵的鈕承澤前往台北市大安分局接受偵訊後，鞠躬致歉。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

導演鈕承澤遭女劇組員工指控性侵，昨到警局應訊，外傳鈕稱與被害女子「互有好感」，企圖合理化兩人之間的親密關係，但隨即遭被害女子打臉，公布兩人在案發前後的LINE對話截圖，顯示兩人的確並不熟識，且案發後鈕不斷向她道歉，絕非你情我願。

互動不熟識 企圖合理化

被害女子本月5日向警方報案時，即否認與鈕承澤之間是男女朋友關係，且彼此歲數差很多，並提供兩人LINE對話截圖等證據給警方。原本應是偵查不公開的內容，卻因昨日傳出兩人朝交往方向進行的說法，被害女子遂憤而公布對話內容。

根據兩人的對話紀錄，鈕應該是在11月間才與被害女子互加LINE好友，鈕還說：妳姓X喔，可見兩人不熟或是才剛認識，鈕稱想喝一杯的話可跟他說，但被害女子以明天要早起婉拒。

案發前3天，兩人也是簡短的寒暄，被害女子認為，雙方互動過程根本不足以構成鈕所說的「男女朋友」關係，鈕私下並沒有特別照顧她，在工作人員面前的調侃，也覺得是開玩笑，沒有感覺被追求。

傳訊頻道歉 被害女害怕

11月23日晚間，鈕對被害人性侵後，11月24日凌晨1時許，兩人對話出現變化，似乎關係急轉直下，鈕不僅要被害人到家跟他說一聲，還急切地打電話及道歉，被害女子回答「我現在先不想說話」，鈕至隔天仍不斷留言詢問「妳還好嗎？對不起」。

被害女子2天後向鈕表示，「你的對不起我有收到了，我現在還沒辦法說出原諒這種話，我很害怕」。鈕則回應「真的很對不起，最在乎的是怕妳被傷害」、「你有權利不原諒我，但真的很希望可以跟你聊聊，當面致歉」。

檢祕訊被害人 堅持提告

28日又傳訊息「妳好好休息，有什麼我能做的都請讓我知道，對不起。」但被害女子仍決定本月5日至婦幼隊報案，訴諸法律。

不過，就在訊息曝光後，北檢隨即祕密傳喚被害人及陪同報案2名證人，本打算待原本安排在隔壁偵查庭的鈕承澤到庭後，進行交叉訊問，但因鈕請假，檢察官於是先行就被害人方面的事證，進行調查。

檢方一直詢問到晚間9時才結束庭訊，據指出，被害人及證人將案情全盤向檢察官說明，同時，被害人提告的意願非常堅決，對於鈕方面企圖以「交往」來掩飾犯行感到憤怒，也因本案屬公訴罪，鈕就算和解，也無法逃避刑責。

(中國時報)

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