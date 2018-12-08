豆導無助 小學同學跨刀打官司

2018年12月08日 04:11 中國時報 蕭承訓 ／台北報導 ／台北報導

豆導鈕承澤遭控性侵，昨總算出來面對，但這些天來，鈕承澤情緒不穩，據了解，鈕承澤在案情曝光的當下，先打電話找了一名媒體人求助，後來兩人決定由都是靜心小學同學的律師胡原龍 替他打官司，胡前天下午在工作室見到憔悴的鈕承澤，即決定「勇於面對，更不能傷害女生」的原則，也讓神隱的鈕承澤出來面對司法。

據指出，鈕承澤這幾天待在工作室，沒有在住處，所以警方第一次通知時，並沒有收到訊息，而鈕承澤因為酒後犯事，也不敢再碰酒。

據了解，胡原龍和鈕承澤從靜心幼稚園到小學都是同班同學，感情很好，每天一起上下學，是認識40多年的老朋友，就算後來胡念高中、鈕讀劇校，兩人還是有所聯繫，尤其之前胡原龍替藝人王大陸處理合約，讓豆導在第一時間，就想到胡原龍和在媒體的好友。

據指出，5日晚間媒體報導這性侵案時，鈕承澤第一時間打給媒體好友，當下完全不知道發生何事，鈕簡單說一些，對方即說必須要去面對和道歉，並建議最好找律師胡原龍處理，胡隨後接到電話，更是一頭霧水，開電視一看，才知道老同學上社會新聞。

豆導急著問該如何處理，胡則勸他不要著急，並且約到工作室碰面，前天下午2人見面，長談一陣子，鈕承澤情緒明顯不穩，常會突然對電話中大吼大叫，並不斷地抽著電子菸，在雙方溝通及分析檢警態度後，決定勇於面對，所以先由豆導在臉書PO文，再由胡原龍出面到警局向媒體說明一切。

昨天一早，胡告訴老友到警局時，要堅持「四個一定」，就是一定走大門、一定不遮掩、一定被拍到、一定會面對，而豆導也依這樣原則到警局，但因在場媒體太多，仍發生推擠，更沒料到，豆導居然說判他死刑的重話，胡原龍也只能盡力做好辯護人和好友的雙重角色。

(中國時報)