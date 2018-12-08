好萊塢女星挺身 ＃MeToo延燒全球

#MeToo反性侵

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中國時報
／綜合報導

2017年，一手打造多部奧斯卡得獎作品的好萊塢金牌製片韋恩斯坦，遭《紐約時報》和《紐約客》踢爆性侵女明星的淫蕩醜聞，受害藝人紛紛跳出來撕裂潛規則的殘酷，戳破挾權勢者性欺壓的醜態。數年前曾被提起、但未引發迴響的#MeToo（＃我也是）反性侵運動自此風起雲湧，並從好萊塢吹向全球各行各業。

在韋恩斯坦從人人巴結的好萊塢超級製片，淪為人人避之為恐不及的過街老鼠之際，曾以影集《妙管家》紅片全球的女星艾莉莎米蘭諾，鼓勵女性透過推特主題標籤公開被侵犯的遭遇，為自己發聲，告訴世人這種現象竟如此普遍的荒謬，獲得全球至少85個國家使用，數百萬人響應。

#MeToo運動讓呼風喚雨的韋恩斯坦垮台，奧斯卡影帝凱文史貝西為撇清性侵未遂惡名，趁勢出櫃卻引發反效果，一代戲精自此事業全毀，拍畢的作品遭換角，在人氣影集《紙牌屋》「被消失」。多位美國奧運體操金牌名將勇敢現身，指控國家體操隊隊醫納薩爾涉嫌性侵、猥褻，納薩爾今年已遭法院判處最高175年徒刑。

這股反性騷、反性侵運動，更導致諾貝爾文學獎暫停頒發一年，罪魁禍首正是瑞典皇家學院女院士佛洛斯登松的攝影師夫婿，他去年傳出性侵醜聞，正逢#MeToo運動在瑞典掀起話題，文學獎因此停頒。而在#MeToo風起雲湧屆1周年之時，挪威諾貝爾委員會也把今年的和平獎，頒發給治療內戰中遭性侵婦女的婦科仁醫穆克維格，以及被迫淪為「伊斯蘭國」性奴的雅茲迪族婦權女將穆拉德，以表彰他們遏止戰爭性暴力、為受害婦女發聲的努力。

剛落幕的美國期中選舉，吸引史上最多女性候選人參選，同樣受到#MeToo運動啟發。奮進女性希望把這股參與社會運動的女力動能轉換為政治力，推動女性擴大參政，展現婦女的意志和聲音，以角逐公職的方式改變社會，果然有高達272名女性投入選戰，約占選將4分之1，人數寫下新猷，帶起美國女性的從政高峰。

(中國時報)

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