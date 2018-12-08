道歉後暴走 推記者踹垃圾桶

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中國時報
／台北報導

鈕承澤爆出疑似性侵劇組女同事遭控告，他7日做完筆錄走出警局面對大批媒體，因為一句話，火爆脾氣克制不住再度爆發。他向在場媒體鞠躬道歉後，有記者為補拍攝畫面問他：「可以再鞠一次躬嗎？」本來已板著臉的他，臉更瞬間垮掉，據知他原本還有話要講，因情緒失控直接轉身走人。

鈕承澤閃離警局當下，怒推在旁的女記者，力道之大把對方甩到後頭去，上車前還生氣踢垃圾桶、甩車門，令人見識到他的脾氣之大。

鈕承澤當眾發飆抓狂不是第一次，曾在記者會上飆罵記者。2007年拍攝《我在墾丁*天氣晴》和張鈞甯傳緋聞，殺青酒上被問此事，突然狂罵記者：「你們可以幹我，我為什麼不可以罵你們，I don’t care！」酒醒後趕緊道歉，才讓事件平息。

鈕承澤涉嫌性侵，亦父亦師的導演侯孝賢是否知情？侯助理表示：「最近幾天沒跟侯導聯絡。」侯是否設法協助或給予建議？助理：「我們不是當事人，無法回答，發生這種事要怎麼幫？」

鈕承澤的好友兼合作夥伴李烈昨以訊息回覆：「看大家這麼辛苦我實在很心疼，但是已進入司法程序，我現在不能多說任何話，真的很抱歉。」

鈕承澤好友齊石傳播負責人Tina表示，雖然鈕個性火爆，但她自有一套應對的方法：「他生氣的時候我就會講道理，大家被他氣跑，我是不會離開留下來講理的那位。」對於鈕陷性侵風波，她僅表示：「旁人無法插手，是他們兩人的事。」

鈕承澤新片《跑馬》目前已停拍，連累到該片男主角任賢，任賢齊去年以《樹大招風》角逐香港金像獎最佳男主角未果，燃起他拿獎慾望，為戲增肥26公斤投入《跑馬》拍攝，如今努力恐將付之一炬。

(中國時報)

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