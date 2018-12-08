跨海視訊招商 韓國瑜搶頭香

2018年12月08日 04:11 中國時報 吳泓勳 、 黃有容 ／上海報導 ／上海報導

候任高雄市長韓國瑜7日跨海視訊為在上海舉辦的「旺報兩岸論壇」致詞，由於會中有許多台商和陸企出席，韓國瑜跨海呼籲，強調擔任市長之後「沒有圍牆只有道路」，歡迎各地好朋友來高雄考察觀光。由於這是韓國瑜選後首次為上海商界透過視訊招商拚經濟，且時間點搶在本月20日登場的台北上海雙城論壇之前，格外引人注目。

雙城論壇前露臉受矚

韓國瑜認為，這次勝選傳達幾個訊號，包含高雄人民的框架拆除，選擇意識形態之外的另條美好道路，選前表態支持九二共識、沒有欺騙市民，最終取得近90萬票支持，代表這是取得民意新授權，認同在九二共識基礎上替高雄順利友善發展兩岸關係，並將擔任維護兩岸和平的南台灣領頭羊。

由旺旺中時媒體集團與兩岸經營者俱樂部所舉辦的「旺報兩岸論壇：人進來，貨出去，台灣發大財－選後台商、台幹、台青、台生如何看兩岸大交流及政策期許」7日登場，並邀請到包含上海市台辦副主任李驍東、上海市各地在滬企業（商會）聯合黨委會書記胡雅龍等人出席。

王綽中籲以經濟為重

旺中媒體集團副總裁王綽中出席致詞也表示，如韓國瑜所說，高雄陷入「人沒進來、貨沒出去」，但實際上甚至整個台灣經濟近年的低迷，原因除產業升級不順，更重要是兩岸交流往來，包含如大陸消費力、投資沒有對等進入台灣。

王綽中認為，台灣希望與大陸交往過程中一起發展經濟，回顧這些年台灣的政治太多，反而應學習大陸以經濟為中心思維、排除障礙，就像韓國瑜強調「經濟要100分、政治要0分」。

台商困境應予以正視

兩岸經營者俱樂部主席王國安則感謝韓國瑜願出席市長當選後的第一場兩岸活動，並表現力挺態度，指出明年1月將帶數百位台商去高雄，也歡迎韓國瑜可以前來上海，屆時也將協助組織大批陸企來高雄投資。

但王國安也對大陸台商困境提出建言，目前100多萬位台商在大陸工作生活，無論國民黨、民進黨執政都沒有帶給台商公平便利，例如居住證很多人就不知道該不該申辦，擔心回台遭受壓力；加上台灣這10年對大陸投資層層限制，他期待高雄未來有作為，尤其以後如有更多遊客，台灣需要有更好的投資經商與生活環境。

(中國時報)