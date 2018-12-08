2018年12月08日 04:11 中國時報 黃有容 ／上海報導 ／上海報導

「韓流」旋風席捲台灣，民意指向拚經濟，兩岸經營者俱樂部主席王國安7日在「旺報兩岸論壇」中指出，這代表台灣人拿掉統獨、意識形態、悲情三大枷鎖，選擇了「經濟100分、政治0分」。台商們呼籲蔡政府正視民意，承認九二共識，讓兩岸能有更多元化的和平交流，更找回「最美風景是人」的美譽。

「旺報兩岸論壇」昨邀集上海台商，就如何看待兩岸交流議題進行分享與討論。高朋（上海）律師事務所合夥人蔡世明指出，這次九合一選舉結果，表現出台灣的最大黨是「討厭民進黨」。他評估，接下來兩岸情況會有巨大的變化，更呼籲2020總統大選的各陣營候選人，應重視台商的聲音。

蔡世明認為，執政者應考慮鬆綁現有法規，以大陸來台投資來說，台灣到大陸投資現為負面表列，也就是只規定哪些項目不能投資，其餘都開放，但陸資到台灣反而是正面表列，除了規定項目可以投資，其他都不能碰，「這就是態度友善不友善的問題」。

上海麥可將文創園區副總經理劉亦展指出，台灣文化底蘊很好，將繁體字等歷史文化完整保存，很吸引陸客；更由於文化相近、語言相通，縱使台灣不算是最好的投資環境，仍有許多陸資願意投資台灣。

劉亦展直言，過去大陸搞文革，近年卻好像是台灣在搞「意識形態的文革」，對台灣有害無利，希望藉由泛藍15個縣市，地方包圍中央，讓民進黨認識到未來兩年的危機，正視民意、承認九二共識。

(中國時報)