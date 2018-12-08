大陸5G不受挫 全國試驗將啟動

2018年12月08日 04:11 中國時報 陳君碩 、 王玉樹 ／綜合報導 ／綜合報導

華為財務長孟晚舟被扣留，背後反映大陸與美國在5G領域的主導權之爭，在此之際，大陸工信部批准大陸三大營運商使用5G試驗頻率，這代表大陸全國範圍的5G試驗將展開；中國移動董事長尚冰也宣布，明年上半年將推出5G智慧型手機和首批中國移動自主品牌5G終端。而在面臨財務長被捕後，華為致函全球供應商表示，「不會因為美國政府的無理，而改變與全球供應鏈夥伴的合作關係。」

至於孟晚舟被扣留，美國後續是否加大對華為制裁，衝擊台產業鏈？經濟部部長沈榮津認為「衝擊不大」。華為業務主要在核心網路這塊，銷往美國本就不多。至於台灣產業鏈，布局多元，不是集中在某個系統上，華為在市場上受影響，訂單將流到其他國家或系統廠，像是瑞典Errison(愛立信)、法國ALU，估計衝擊不大。

大陸央視7日報導，經大陸工信部確認，陸三大營運商已經獲得5G試驗頻率使用許可批覆，這意味著全國範圍的大規模5G試驗將展開。

目前，中國移動正在5個城市推進5G試點，並參與了發改委規劃的12個城市5G應用示範。中國電信將5G創新示範從初期的5個試點城市擴大到全國17個城市，中國聯通也已經將試點規模擴大到16個城市。按計畫，大陸將在2019年進行5G試商用，2020年正式商用。

與此同時，中國移動董事長尚冰近日在2018中國移動全球合作夥伴大會上表示，聯合合作夥伴依託5G終端先行者計畫，將加快推進5G晶片、終端產品商用和創新，他並稱，明年上半年將推出5G智能手機和首批中國移動自主品牌5G終端。

而在遭遇財務長被捕風波，華為6日致函給全球供應商的公開信表示，美國政府透過各種手段對一家商業公司施壓，是背離自由經濟和公平競爭精神的作法。但是華為「不會因為美國政府的無理，而改變我們與全球供應鏈夥伴的合作關係」。路透引述接獲公司內部通知的華為員工表示，華為已任命現任董事長梁華暫代財務長職務。

不過《南華早報》披露，孟晚舟今年10月曾在員工會議表示，華為可在部分情況下，暫時接受違規的風險，報導指，她的父親任正非當時也在場。

大陸官媒7日對孟晚舟被扣的新聞報導，顯得低調克制，大陸外交部發言人耿爽當天在記者會被追問此案，耿爽要求立即釋放被拘押人員，也透露「迄今為止，不論加方還是美方，都未向中方提供任何當事人違反兩國法律的證據。」

(中國時報)