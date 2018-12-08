孟晚舟涉透過匯豐 與伊朗非法交易

2018年12月08日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸電信巨頭華為公司副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大被扣留，對美陸貿易談判和雙邊關係投下震撼彈。但據美媒7日報導，川普政府明知此次事件會衝擊到與北京的貿易談判，卻仍安排扣留孟晚舟，為的是彰顯其決意打擊被控違反美國法律的陸企。

據知情人士告訴路透，孟晚舟被捕的原因是，涉利用全球銀行體系逃避美國對伊朗的制裁。自2016年起美國就在調查華為，最近的案情包括其透過匯豐控股（HSBC）與伊朗進行非法交易。

《華爾街日報》另指出，2012年，匯豐因違反美國制裁令和《洗錢法》支付了19.2億美元，並與美國檢方達成暫緩起訴協議，此後一直受到正式監察，而一位監察人員發現華為的帳戶存在可疑交易紀錄，因此向紐約東區美國聯邦檢察官舉報。

孟晚舟1日在加拿大被扣當晚，美國總統川普與大陸國家主席習近平正在阿根廷G20峰會期間共進晚宴，並同意貿易戰停火90天。外界懷疑川普事前已知悉逮捕行動。白宮國安顧問波頓6日受訪時透露，自己先從美國司法部得悉，美方要求加國扣留孟。而習川晚宴舉行時波頓也在座。

未具名的美國官員則堅稱，川普對扣留計畫事先並不知情。有知情人士指出，孟晚舟在習川會登場的同一天被扣，只是時間巧合，因為孟的行程安排就是當天要在加拿大溫哥華機場轉機。

一位美國官員坦承，扣留孟晚舟可能增添美陸達成廣泛貿易協議的難度，但他又說，藉由此案可彰顯出，華府當真要對付陸方違反國際貿易準則的行為。

(中國時報)