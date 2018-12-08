防黃背心失控 裝甲車進巴黎

2018年12月08日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

法國反調漲燃油稅的「黃背心」示威人士計畫本周末繼續抗議，法國總理菲力普6日宣布，8日將會有8.9萬名警員在全國各地戒備，防範滋事者趁機鬧事，單是首都巴黎就出動8000名警員維安，裝甲車亦自2005年後首次部署在巴黎。有情報單位警告總統府，有人可能煽動示威者殺害警員、官員及國會議員，並發動政變。

當地媒體已拍到有裝甲車和軍車朝巴黎方向前進。巴黎多個主要地標和著名旅遊景點和商店8日將關閉。法國《回聲報》報導，巴黎8日將成為一座「死城」，幾乎巴黎最受歡迎的景點區域都不能通行。

菲力普透過電視說：「我們面對一些不是來示威而是來破壞的人。」他同時拒絕就巴黎發生如此嚴重的衝突下台，他說法國國會已通過政府撤回燃油稅政策，該政策是導致示威的最大原因。

巴黎市中心上周末爆發1968年5月學運以來最嚴重的暴亂，政府正竭力遏止巴黎8日再次出現汽車遭焚燒、街頭淪為警民衝突戰場。

此外有跡象顯示，極右翼及極左翼的抗議人士計畫在巴黎集合示威，內政部官員表示，當局正在準備防範8日出現的「重大暴力事件」。媒體拍攝到裝甲車和軍車朝巴黎進發，唯當局尚未宣布軍方將協助處理示威。

法國著名地標艾菲爾鐵塔，連同當地十多間博物館、兩家大劇院以及其他文化地標8日都會關閉，當地兩個音樂節因為示威而延期。在1日示威遭到破壞的凱旋門也會繼續關閉。警方也呼籲香榭麗舍大道一帶的商店暫停營業。

「黃背心」運動從反對不斷上漲的燃油稅，升高至對總統馬克洪親商政策及執政方式的抗爭，堪稱馬克洪上台以來的最大危機，馬克洪的支持度也降至23％。

(中國時報)