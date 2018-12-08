防黃背心失控 裝甲車進巴黎

法國「黃背心」示威人士在各地不斷出現街頭抗議活動，圖為一名男子6日在法國土魯斯附近的新橋市，朝鎮暴警察丟東西。為防止本周末再出現失控場面，當局已出動近9萬名警員在全國各地戒備。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

法國反調漲燃油稅的「黃背心」示威人士計畫本周末繼續抗議，法國總理菲力普6日宣布，8日將會有8.9萬名警員在全國各地戒備，防範滋事者趁機鬧事，單是首都巴黎就出動8000名警員維安，裝甲車亦自2005年後首次部署在巴黎。有情報單位警告總統府，有人可能煽動示威者殺害警員、官員及國會議員，並發動政變。

當地媒體已拍到有裝甲車和軍車朝巴黎方向前進。巴黎多個主要地標和著名旅遊景點和商店8日將關閉。法國《回聲報》報導，巴黎8日將成為一座「死城」，幾乎巴黎最受歡迎的景點區域都不能通行。

菲力普透過電視說：「我們面對一些不是來示威而是來破壞的人。」他同時拒絕就巴黎發生如此嚴重的衝突下台，他說法國國會已通過政府撤回燃油稅政策，該政策是導致示威的最大原因。

巴黎市中心上周末爆發1968年5月學運以來最嚴重的暴亂，政府正竭力遏止巴黎8日再次出現汽車遭焚燒、街頭淪為警民衝突戰場。

此外有跡象顯示，極右翼及極左翼的抗議人士計畫在巴黎集合示威，內政部官員表示，當局正在準備防範8日出現的「重大暴力事件」。媒體拍攝到裝甲車和軍車朝巴黎進發，唯當局尚未宣布軍方將協助處理示威。

法國著名地標艾菲爾鐵塔，連同當地十多間博物館、兩家大劇院以及其他文化地標8日都會關閉，當地兩個音樂節因為示威而延期。在1日示威遭到破壞的凱旋門也會繼續關閉。警方也呼籲香榭麗舍大道一帶的商店暫停營業。

「黃背心」運動從反對不斷上漲的燃油稅，升高至對總統馬克洪親商政策及執政方式的抗爭，堪稱馬克洪上台以來的最大危機，馬克洪的支持度也降至23％。

(中國時報)

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。