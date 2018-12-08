吉富苑大造鎮 炒熱南投房市

2018年12月08日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

都會區土地成本高且一地難求，北部建商富錸建設就南下南投市推出「吉富苑」透天電梯別墅社區，大規模造鎮吸引頂級客戶進駐。

富錸建設副總吳孟儒指出，公司花了五年多的時間打造「吉富苑」社區，今年還會繼續推二期大樓個案。

另外，公司也買了二千多坪土地，深耕南投房市。

至於銷售總監楊嘉麟也表示，「吉富苑」個案地段優越，位於漳興國小旁，2分鐘內上高速公路南投交流道，南來北往交通四通八達。

又鄰近南投縣行政中心、南投醫院、南投縣立體育場、南投縣政府、南投高中、南投高商、南投地方法院、南崗工業區、家樂福、傳統市場，都在5分鐘車程內，生活機能豐富。

「吉富苑」個案是南投市罕見的1600坪大面積整體開發社區，除了採用筏式基礎設計，更特別於原始結構上加強，採用強固消能制震阻尼器，捍衛住戶人身、居家安全。

另外，「吉富苑」個案還規劃專屬社區住戶的休閒會館，包括健身房、交誼廳、KTV宴會廳、棋弈室等，還有社區設置垃圾冷藏中心，公設美觀又實用。

值得一提的是，該案還訴求「公共造產」概念，社區規劃有第二會館，釋出24戶套房，目前由南崗工業區廠商承租，提供幹部住宿使用。

社區管委會每月則可獲得19萬元租金收入，貼補社區秘書、管理員及公設維護費用，大幅減輕住戶負擔。

而雙進式社區大門、24小時警衛管理、地下室停車、人車分道，中庭花園廣植櫻花和青楓，住戶可以閒步社區花園，享受寧靜的居家氛圍，備受頂級客戶青睞。

在住家個人空間格局方面，地下室專屬2-6個大車位、層層主臥套房、房房配備豪華大衛浴、頂樓還有大露臺、挑高景觀房，寬敞又舒適。

為了要滿足家中有長輩的三代同堂需求，戶戶配備6人座室內電梯，真正純大戶格局，尊榮又體面。

「吉富苑」個案基地位於南投市復興路711巷，規劃45戶，地下一層‧地上六層電梯別墅。建坪為118坪~185坪，4或5房格局，總價1488萬元起。

甫完美落成的「吉富苑」電梯別墅社區，受惠於台中高房價的外溢效應，近期來客量大增。已購客戶中，又以醫生、軍公教、退休銀髮族，以及附近南崗工業區的企業主為主。

富錸建設過去都在台北、新北及桃園市推案，這次首度南下到南投市推案，除了土地成本合理外，也看好在地房市的發展前景。

目前除了推出「吉富苑」電梯別墅產品外，富錸建設預計明年第一季再推出二期「吉富市」大樓案。

產品規劃90戶、33至34坪純三房格局，每坪單價約16萬元，每戶總價600萬元(含1個平面車位)，將以物超所值概念，全力搶攻首購族群。

(中國時報)