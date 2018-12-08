攜手國際團隊 悟空華麗登場

2018年12月08日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

由當代表演藝術家張逸軍領銜主演，融合現代與傳統藝術美學的大型舞劇「悟空」，12月1日晚上在戶外圓滿劇場精彩登場，令現場觀眾驚嘆聲連連。

主辦單位「雙橡園開發」總經理魏櫂良表示，雙橡園秉持著「建築.藝術.優生活」的經營理念，自2013年起，從秋紅谷音樂祭開始，連續六年舉辦大型藝文展演活動。

更於2016年開始，連續三年在台中文心森林公園-圓滿戶外劇場以實際行動支持及推廣台中在地藝文表演。今年度希望透過「悟空」的演出，能培養、吸引更多喜愛藝術的民眾共同來參與。

「悟空」是改編自華人世界經典名著「西遊記悟空」，不過與傳統戲曲不同的是，由張逸軍領銜演出的「悟空」，主軸在表達孫悟空突破重重困境的心境。

張逸軍表示，舞劇的二個主要橋段火焰山與龍宮，將呈現出眩目火舞，高空特技與擊鼓翻躍等驚心動魄場景，並透過環繞式的劇場體驗，讓民眾觀賞一場兼具視覺與聽覺享受的聲光色影饗宴。

為了打造這場華麗炫目、令人驚嘆的舞劇，特別集結了金曲獎製作人－聶琳、臺中在地藝術團隊戊己劇團、硬骨設計、默思樂表演藝術、台北極鼓擊團長－張家齊、琵琶姬－劉佳瑩、多次國際街舞大賽台灣區冠軍－陳文修等，與眾多國際重量級表演團隊攜手合作。

此外，「悟空」劇服及彩妝設計也邀請吳珮韓、黃奎祐造型師統籌，服裝設計師施雅玲、許齊驛任服裝顧問，酷炫的服裝設計與彩妝，時尚又華麗，完全顛覆傳統戲曲的造型設計。

張逸軍也希望這次透過「悟空」的演出，能培養、吸引更多喜愛藝術的民眾共同來參與藝術，親近藝術。

(中國時報)