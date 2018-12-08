寶樺境雙造山 綠覆率百分百

2018年12月08日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

台中市區建地越來越稀少，如何在有限空間創造出住家驚奇，著實考驗建商功力。

已完美落成的「寶樺境雙」個案，就在北屯區造出一座綠覆率百分之百的山。

211坪基地興建地下二層、地上十一層大樓，臨路退縮十七米，打造一處水泉流瀑的森林秘境。私人空間也處處充滿綠意，陽台、窗台、浴室，都是風景。

寶樺建設董事長賴國弘說，現代人工作壓力大，加上都市水泥叢林的環境，實在很難喘息。因此他特意將建案退縮，從四併改為雙併，戶戶三面採光、超大陽台，讓住戶好像住在公園裡。他說，「寶樺境雙」個案，地段優越。位於一德洋樓對面靜巷，步行三分鐘即可到太原路，又鄰近崇德與太原商圈、北屯國小與文昌國小、北屯兒童公園與崇德三角公園，生活機能豐富。

賴國弘表示，這個社區擁有超過50棵大樹，都是自己親自挑選，例如門口的台灣榔榆，生活廚房的羅漢松，頂樓的金龜樹等，讓社區綠意圍繞。

他希望住戶一回家，在中庭就能轉換心境，在充滿生命力的有機狀態中，到頂樓則彷彿走入微型森林的心靈秘境，讓身心得以全然放鬆。該案邀請永續建築知名建築師鄭斯新操刀，戶戶擁有三面陽台，綠意與陽光成為建築標配。

鄭斯新表示，這個案子不易設計的原因是基地小，又要做到三面採光，營造成本高。因此，他非常佩服建商願意犧牲利益，從四併改為雙併，再從四間店面減為一間店面，為的只是不斷拉高建築的綠覆率。

至於負責銷售的廖家宏協理則表示，店面價值高，少一間就少賺千萬元，是台中市區難得一見的設計，因此吸引了醫師、自營商進駐。

廖家宏說，這個案子僅有19戶住家，頂樓為合併戶69坪，所有的設計都以自住為考量，包括雙衛浴開窗、鞋櫃空間，高達100%的綠覆率等，在繁囂的都市生活中，是非常難得的寧靜好宅。

他強調，該案為南北坐向，陽台使用隔柵，加上植栽，不僅可以過濾PM2.5，空氣也能流通。路人經過一樓的流泉綠林，也可短暫歇息，享受森林芬多精，是個追求雙好的空間。

(中國時報)