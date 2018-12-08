國聚家庭藝文日 邀名廚開講

2018年12月08日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

中部建商社區服務越來越用心，國聚建設一日與台中國家歌劇院跨界合作，打造共好家庭藝文日，送給住戶一份年度大禮。

當天活動相當多元，除了邀請橫跨米其林、亞洲50大餐廳獎項終身成就獎得主─江振誠主廚分享江式創意美學外，還包括深度導覽歌劇院建築、植物科普手做，及漫步空中花園聖誕市集等。

國聚建設總經理施純弘、羅廷瑋市議員，和江振誠主廚及國聚社區委員們，也以「聚夢計畫─友善國聚，讓愛聚集」為名，捐贈40張臺中國家歌劇院票券給長期公益合作單位─安得烈慈善協會。

他們邀請孩童進場觀賞《阿飛正傳》舞臺劇，帶領孩童打開眼界、拓展心界、探索世界。並於聖誕節前給孩子一份暖心美好的禮物，讓善心更加圓滿。

享譽中外、讓世界看見臺灣的國際名廚─江振誠主廚，席間分享「藝術與料理的創造力─八角哲學的人文心法」與「從廚藝到創意─跨界的不斷挑戰」兩場美學講座，更是座無虛席。

幸運搶到入場門票的國聚住戶王小姐表示，江振誠主廚在世界餐飲版圖擁有相當高的知名度，國聚建設能排除萬難邀請到江主廚，為住戶獨家分享江式心法，相當令人感動。

此外，安得烈慈善協會援助的單位─恩典音樂關懷協會小朋友也上臺打擊木箱鼓，他們認真演出，表達孩子們的感恩。

因為對大部分孩子而言，很少有機會可以進歌劇院觀賞舞臺劇，這次的經驗對他們來說，相當特別也難能可貴。

國聚建設表示，除了每月集結每個社區住戶的力量，募集安得烈慈善協會所需的常溫保存物資之外，更利用假日邀請住戶一起到安得烈臺中辦事處參與志工服務。

國聚建設精心佈置的聖誕市集活動，包括引進東非Tinga Tinga藝術的凡卡藝廊與城市空間、臺灣小農果物美學、天然籃、作息尚好、人文美學─茶米店、花木植物所、寓教於樂的空中英語教室等，讓住戶愜意漫步於歌劇院的空中花園。

(中國時報)