陸府雲門專場 與學子賞藝術

2018年12月08日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

雲門舞集創辦人林懷民引退前的回顧大作「林懷民舞作精選」精彩開場，雲門陸府家族場二日在台中國家歌劇院演出也盛況空前。

當天，不只陸府家族與同仁向舞壇大師林懷民致敬，還邀請了4校學子共同見證藝文歷史。

林懷民在開演前表示，這是陸府第十年包場觀賞雲門，舞碼雖有重複，卻有全新的感受。

林懷民打趣地說，我最不喜歡看雲門，因為每一場演出排練，看了幾百次、看了45年。不過，如果沒有以生命賦予舞蹈血肉的舞者，舞作是不存在的。

第十年舉辦雲門陸府家族專場的陸府建設，今年也在陸府植深館展出與「雲門有約」攝影展。

將動態的舞作欣賞延伸到靜態的攝影欣賞，讓許多沒買到雲門票的民眾，能藉由攝影作品，再次回顧雲門舞集的精彩畫面。

每年陸府建設都會邀請特別嘉賓一同欣賞雲門，今年則是遠從宜蘭大同鄉不老部落的「原根職校」學生。

這所全名為「不老部落原根團體實驗教育」的學校，為部落自辦的團體高中自學，老師來自全台各地從事電子、建築、設計、觀光的志工，讓部落青年學習知識技能、獲得高中職同等學歷。

陸府生活美學教育基金會為「原根職校」當起「一日美學老師」，上午安排30位原根師生參觀植深館的「與雲門有約」攝影展，介紹雲門舞作對美學、植深館空間設計的影響。

接著帶領學生參觀臺中國家歌劇院以及陸府藝角「一書藝世界」展覽，學生們對於第一次進入歌劇院就能欣賞到國際級雲門舞集，個個都感到興奮不已，並於演出後開心與林懷民合照。

除原根職校外，陸府的藝術種子計畫也邀請了苗栗縣卓蘭高中、臺中市黎明國小、道禾實驗中小學師生同享陸府雲門之旅。

卓蘭高中老師為此次參訪還特地安排前導課程，讓學生更進一步了解雲門。參訪時看到學生們發亮的眼睛，師長都感到無比欣慰，也感謝陸府對美學紮根的用心。

(中國時報)