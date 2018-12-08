南榮科大明年強制停招

2018年12月08日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

又一所私立科大進「安寧病房」！全國私校工會理事長尤榮輝上午臉書透露，教育部已裁定南榮科技大學108學年度停招，學校5日已發出「病危通知書」給學生和家長；教育部也隨後證實南榮近年註冊率不佳，且教學品質改善一直未獲通過，經過私校諮詢會議的決議，停止南榮科大108學年度全部學制招生。

財務有困難 教學品質差

位於台南市鹽水區的南榮科大，2016年爆發前校長黃聰亮販賣學歷醜聞，此後校譽嚴重受損，招生每況愈下，財務困難，扣減教職員薪資，難以維持教育品質，終究難逃停招命運。

該校106學年核定招生名額1172人，但是僅招到377人，新生註冊率32.17％。目前全校教職員約160人，學生1650人，107年過後約剩1000名學生。

尤榮輝在臉書中透露，教育部已裁定南榮科技大學108學年度停招，南榮校長王俊惠並發信給學生家長，表示因教育部對該校近年收支出現短絀，校務基金大幅減少，財務評估預測不佳，暫停該校108學年度各學制招生，董事會已持續與知名企業或基金會洽談中，希望引進企業資源與資金。

教育部技職司專門委員柯今尉回應表示，南榮科技大學這幾年註冊率都在3成左右，107年日間部註冊率約2成5，接受教育部輔導已有一段時間，但因情況未改善而強制停招。

教育部輔導 情況未改善

柯今尉指出，108學年南榮科大還會留下約1000名學生，若有學生希望留校畢業，校方必須正常開課；若有學生想轉學，校方需要協助，教育部也會幫忙安置事宜。教師部分，必須由於減班或調整系所等原因，校方應先校內外安置，或是經教評會通過後資遣。後續南榮如果找到企業願意資金挹注轉型，可以依循新設系所規定申請。

尤榮輝說，私校董事會和校長不想良心辦學就已注定被淘汱的命運，少子化浪潮來襲，誰沒穿褲子一清二楚。康寧大學、南榮大學相繼被教育部裁定停招，蘭陽技術學院也被停招只剩一系，「接下來有哪些學校會陣亡？其實也不難知道，專案教師比例高的、會扣老師薪資或資遣老師的學校大概就是了。」

(中國時報)