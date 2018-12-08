蘿蔔與棒子齊用 病危私校退散

2018年12月08日 04:11 中國時報 簡立欣

九合一選後才兩周，康寧大學、南榮大學、蘭陽技術學院就相繼進「安寧病房」，而且看來很快又會有私校「陣亡」。由於去年提出的《私立大專校院轉型及退場條例》還躺在立法院等待三讀，呼籲政府趕緊修法，給想退場的董事會足夠誘因，而不是大家都撐在那邊，等到教育部下最後通牒才退，最後變成學校、教職員以及學生「多輸」。

根據2017學年度教育部學生註冊率資料顯示，全台有17所私立大專院校註冊率低於6成；一般認為幾年內台灣至少會有50所大專院校退場。

問題是目前的私校轉退條例草案取消了「私校輔導3年未果即進入退場階段」條文，形同有轉型沒退場；但學校要轉型為其他社福機構、或是文化機構談何容易。

目前的私校轉退條例草案不痛不癢，退場沒誘因，主動退場或轉型要跟教育部借錢安置師生（私校轉退條例編列50億元基金），是要還的，不退場也不會被懲罰；且私校校產清算後只能回歸退場基金或地方政府，誰會那麼傻主動退場？教育部應該拿出蘿蔔，就是讓學校退場可以拿回一部分校產，且同時祭出棒子，例如凍結董事會財產，萬一校產不夠，董事會要出錢。

民進黨九合一選舉大輸，一般認為在教育這一領域失分不少，是原因之一；現在如果蔡政府再不積極面對私校退場，恐怕2020年之前還會有很多未爆彈狂炸選情。

(中國時報)