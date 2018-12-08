股災衝擊 勞動基金10月虧逾1200億

2018年12月08日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

受10月全球股災衝擊，中美貿易戰、英國硬脫歐疑慮等重大議題干擾，勞動基金收益從前9月超賺千億，到單月大失血達1227億元，累計收益轉為負174.6億元。

勞動基金運用局表示，勞動基金仍以追求長期收益為主，單月震盪無法避免，只能用長期保護短期，11月隨著股市反彈，勞動基金收益已轉回正數。

根據「勞動基金運用情形報告」統計，截至今年10月31日，整體勞動基金規模為3兆9501億元，其中新制勞退基金2兆1730億元，舊制勞退規模為9280億元，其餘為勞保基金、就保基金、職災保護專款、積欠工資墊償基金。

勞動基金至10月底虧損174億，收益率為-0.47%。受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為3136億元，收益數為-23.3億元，收益率為-0.78%。

勞動基金局副局長劉麗茹表示，受到中美貿易戰、英國脫歐英鎊大跌等影響，10月光是台股就跌了快11％，國外也跌了將近一成，金融市場非常不好，可以說是「紅色十月」。不過11月應該會回穩，初步估算收益數轉正，現在12月市場再度修正，認為今年度會是正數。

劉麗茹說，儘管股市比較能獲利，但市場反應比較激烈也很容易損失，不過勞工退休金為長期投資，過去雖經歷全球股市震盪，最近5年及10年的平均報酬率仍有4.80％及3.75％，中長期投資績效優於法定的保證收益率。

(中國時報)