哩程折現金 華航搶攻電商平台

2018年12月08日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

中華航空全新「華航哩享購」電商平台昨日正式上線，推出「哩程+信用卡支付」購物服務，會員不必再為沒用完而到期的哩程點數心疼。華航為歡慶電商平台開幕，12月7日至9日於台北松山文創廣場舉行「華航購物異想樂園」限時快閃活動，展示獨家商品，民眾在現場還可搶抽機票與福袋優惠。

華航哩享購10大商品館，包含華航商品、美妝保養、精品配飾、科技家電、3C數位、生活居家、旅行休閒、品味美食、護理保健、世界品牌等，商品破萬件。第一波主力產品，首推外型時尚帥氣的飛行夾克，採用防水透濕紡織科技材質，兼具保暖防寒效果，售價3800元、限量900件。

華航A350彩繪機概念商品，則有泡泡騷手機架、春捲包購物袋、雙層杯、酒瓶塞等，更推出高收藏價值的精裝版比例1:130的「華航A350 彩繪模型機」。華航也與台灣行李箱品牌「萬國通路」合作，為旅客設計專屬色系26吋行李箱，加贈華航旅行收納三件組及束帶，另推出華航牛皮手提袋，低調又不失特色。

華航董事長何煖軒說，電商平台籌備約1年半，公司發現有很多會員的哩程，經常放著放著就過期了，對消費者來說，浪費掉的哩程相當可惜，因此華航電商平台最大的特色，就是可以選擇「哩程+信用卡支付」或「信用卡支付」購買商品，喚醒會員沉睡的哩程，讓會員能用更少的現金買到心愛的商品。

何煖軒表示，目前台灣的電商事業有成功也有失敗，華航剛進入這塊市場，平台將分3個階段推出商品。他強調，最大的優勢是擁有350萬名會員，公司以服務會員為初心，找到會員最需要、最喜愛的商品。華航重視每一次與會員溝通的過程，將給予會員更多元的哩程使用方式。

(中國時報)