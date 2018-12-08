3階段強打 何煖軒：非常有信心

2018年12月08日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

華航電商平台「華航哩享購」上線，未來2個月還將分3階段推出主力商品，董事長何煖軒表示，將挾帶華航350萬會員與30多家海外分公司的優勢，使電商平台產品更豐富，做到讓消費者驚豔，對平台非常有信心。

何煖軒強調，過去哩程時間過期就取消，對消費者是有點不太公平，畢竟哩程就是金錢，應該要讓會員享受到，為了讓雙方都能成長，才會有做哩享購平台的想法。

何煖軒表示，華航哩享購籌畫了1年半，平台以華航免稅品為基礎，再找其他品質好的產品加入；為與別的平台做區隔，華航也要發展自有的產品，和美國NORTH FACE合作製作飛行夾克就是一項嘗試。他說，平台上線是第一階段，12月25日是第二階段，農曆過年左右則是第三階段，陸續推出不同商品，要讓消費者驚豔。

他指出，華航的優勢就是350萬會員，加上駐外單位非常多，有3、40家分公司在國外，到各國去找不一樣的產品回到台灣，例如紐西蘭的糖漿與蜂蜜、日本的特色農產等，目前1萬多件商品還不夠，重點是特色產品越多越好，這是華航電商平台跟大家不一樣的地方，「我非常有信心」。

華航哩享購約有80％商品可用「信用卡支付+哩程」或「信用卡支付」進行購買，10哩可折抵新台幣1元，每項商品的折抵比例不同，例如首波主打商品飛行夾克，就不能使用哩程折抵；50吋的4K智慧液晶電視，則可透過哩程折抵到20％。

華航指出，民眾申請華航哩享購會員，並綁定華夏會員後，即可開始購物，結帳時將顯示總計扣除哩程，付款確認哩程即扣除。平台未來也有機會與不同支付平台合作，目前正進行Apple Pay與Google Pay的系統建置，將陸續推出。

(中國時報)