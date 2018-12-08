2018年12月08日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

位在七期已售的NTC國家商貿中心，租金行情相當不錯。（興富發提供）

皇家NTC商務中心董事長王崑霖表示，在台中開設商務中心，成本只有台北的1/4至1/3。（取自皇家NTC商務中心網站）

興富發公布「10年計畫」目標在全台打造30棟只租不售的辦公、百貨、飯店等商用不動產未久，再傳多家建商變更產品改推辦公，甚至跨足商用不動產租賃市場，讓置產族也看到這項新崛起商機，悄悄進場布局。業者透露，以前買精華地段住宅出租，只租1位客人，沒租出去就空著折舊，且租期多不長，但買辦公，可隔成不同大小空間，簽的多是長約，是吸引這波置產族樂當「辦公樓包租公」主因。

只租不售 興富發看見商機

興富發近來大舉布局辦公市場，總裁鄭欽天指出，集團在台中有5棟商辦，像是位在七期已售的「NTC國家商貿中心」、「鼎盛」買方將產品出租，租金都有不錯表現，前者租金來到每坪1400元，「鼎盛」則在700元到1200元間，未來會將成功經驗複製到高雄等其他地方，目前在高雄中正金融圈便有「高雄CBD」推出，近期在台北市安康段購置的土地，也將規畫為辦公產品，台中還會有其他新案問世。

面對沉寂已久的商辦市場快速增溫，興富發經理蔡鴻錡以台中為例指出，過去幾年台中少有新商辦釋出，加上台中過去辦公樓多設在工廠內，即以廠辦居多，如今企業主多希望遷出，因而衍生更多純商辦需求。此外，不少網路公司選擇在台中設立據點或總部，手筆之大不亞於傳產、科技業，如培養電競知名團隊閃電狼的網銀國際即在向興富發購買3個樓層，另有線上遊戲、手遊業者也買下4個樓層。

台中地好 選後投資湧高雄

大手筆買下「NTC國家商貿中心」約750坪的皇家NTC商務中心董事長王崑霖便看好網路發達、分享經濟興起，顛覆現有產業結構，在台北流行好一陣子的頂級商務中心風潮將吹向台中，選擇落腳台中，開辦新事業。他指出，台中就業機會、人口持續增加，在網路發達下，企業不一定須將辦公室設立成本較高的台北，因而選擇台中設商務中心。

王崑霖的商務中心，設置70多間大小不同的辦公區、180多個位子，在台北設置至少須10幾億，但在台中只需台北1/4至1/3的開支，以5年、利用1年半時間達到8成滿租目標，則投報率可高達1成左右。

投報率高 香港神祕客出手

另有不願透露姓名的買家也說，買下約800坪低樓層辦公空間，後來以每坪1100元出租。

「20年前的車子與現在車子如何能比？隨著建築科技設備不斷推陳出新，加上高雄新商辦案不多見，為此『高雄CBD』的推出相當引人矚目。」該案專案經理陳懋德指出，此案為高雄中正金融商圈近十幾年來首見新建商辦案，選後紛傳許多大企業來赴高雄投資，讓辦公產品前景更為可期，近期便有香港一位神祕買家3度前來洽接，擬買10個樓層，就目前周邊租金行情推估，未來完工每坪月租金可望突破1000元大關，投報率約7％、8％。

(中國時報)