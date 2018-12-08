跳躍式成長 商辦成當紅炸子雞

台塑集團5月斥資187億元購入內湖台北企業總部園區3棟大樓，原址將推動都更。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

相較住宅交易蝸步回緩，2018年辦公大樓呈現跳躍式成長，世邦魏理仕調查，台北光今年前3季商辦及廠辦交易額即達277億元，為去年全年136億的逾2倍。晶華酒店董事長潘思亮更指出，過去看到很多辦公樓改建為飯店，未來可預見會有不少飯店變更辦公大樓。

「過去幾年市場焦點都在住宅，建商取得土地主要興建住宅產品，鮮少拿來蓋辦公大樓。」興富發總裁鄭欽天表示，許多地區太多年沒有商辦釋出，好的精華地段多被拿去蓋豪宅，但其實這趨勢，正慢慢轉變，隨著台商回流、舊換新需求浮現，新建辦公產品將會快速增加。

力麒建設董事長郭淑珍也指出，今年明顯感受到台商回流，同時對商辦大樓需求急切，力麒原在北市松江路、長春路口的空地要興建高級住宅，現已決定將打造為辦公大樓。

產業界確實為自用、投資，購買、租用新辦公樓，如台塑集團便在5月斥資187億元購入內湖台北企業總部園區3棟大樓，月前新光人壽則以20.7億標下台北金融中心大樓。

企業遷居新辦公樓的趨勢，讓北市頂級A辦看俏之餘，產生外溢效果，帶動信義計畫區A辦租金走揚。仲量聯行公布的2018年全球A辦租金調查，台灣首次納入，台北中心商業區（信義區）目前每坪平均毛租金達3200元，扣除公設等後的淨坪租金加上樓管費與稅金後，每坪每月為6165元，列全球第45、亞太區18高。

仲量聯行資深協理劉建宇表示，台北A辦整體走勢與全球趨勢相近，需求量高，但供給較少，預估今年台北A辦租金年成長2％至3％。

信義全球資產調查，台北市頂級A辦大樓三強鼎立，包括世界地標101大樓、南山廣場與國泰置地大樓，租金行情持續向上推升，帶動北市A辦出現一波比價行情，最新10月全豐盛信義105大樓（克緹國際大樓）14樓以每坪3707元出租，租金行情直逼101與南山廣場等級。

信義全球資產經理王維宏指出，最近2、3年的確可以感受到信義計劃區的租金逐步走揚。

(中國時報)

置產族錢進辦公樓

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