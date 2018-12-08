百里侯行情向錢衝 令人期待

2018年12月08日 04:11 中國時報 徐佳馨

經過了選舉的激情，接下來無論是誰勝選，都將面臨的是競選支票兌現與否的挑戰。對於很多投資者來說，重大建設支票要能兌現，無論到最後成不成，都有個拉抬行情的話題。

從選舉結果來看，北市、新北與桃園，由於執政不變，在未來四年應會延續過去的基調，北市的都更危老與包租代管；新北的都更與交通休憩建設，桃園的亞洲矽谷、捷運與快速道路，應能繼續盡人事。回歸到房地產市場，由於變化不大，原本躊躇的自用買盤會勇於下手。

至於台中、台南與高雄。在未來四年之中，台南團隊變化不大，是南部都會中變化最少的，台中做為全台第二大都會，盧市長在日前已經做出巨蛋改址與山手線停建等宣示，雖然還沒確定，已經為日後市政埋下一大變數。除此之外，空汙問題作為影響台中房價與發展的一大痛點，除了承諾中電不北送以解決空汙問題外，透過地方力量達到都市發展和生活品質的均衡，各方都在看。

至於眾所關注的高雄，雖然也有一些政策上的調整，看起來建設變化不大，可是這陣子叫進投資的廠商如過江之鯽，就執政前氛圍來論，是成功的，可是未來如何實踐當初的競選承諾，透過招商帶來人流與錢流，大家都在看，眾人期待的高雄房市大漲，如果建立經濟穩定向上，民眾薪資成長的基礎之上，房價當然可以期待，可要是純粹來自資金炒作，因低房價的優勢帶來的漲幅，等到繁華落盡，就會為當地帶來無盡的痛苦。

民意如流水，無論是誰，新任百里侯們的蜜月期將會很短，陸美貿易戰雖戰火稍歇，但也為日後的全球經濟局勢埋下了不確定的因子，百里侯們如何留下順應局勢回來台商鮭魚們，留下產線、產能，帶入新的經濟活水，讓錢留下來，大家發大財，那才是最要緊的事。至於那些想透過話題炒作的熱錢們，如今江湖已險，下手前千萬別忘記「投資有賺有賠」「過去績效不保證未來獲利」的硬道理。這會兒，不是有人才剛剛就因為提早布局中槍了嗎？

（筆者為住商不動產企研室經理徐佳馨）

(中國時報)