導熱快還能當烤爐 銅鍋成新寵

2018年12月08日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

市售鍋具上百種，大型通路從不銹鋼、不沾鍋、鑄鐵鍋等一應俱全；在外食費高漲下，上班族也加入料理新手的行列，HOLA表示，以台灣人用餐習慣來看，一只深煎鍋搭配大小湯鍋，是家庭最基本的組合，挑選上一定要有SGS合格檢驗標準，並搭配鍋具說明書上的正確保養，鍋具使用才能顧及健康，延長使用壽命。

HOLA建議，料理新手對食材特性、火候較不熟稔，挑選鍋具以不沾鍋為首選，以目前市售價格來看，1500元至2000元最受消費者青睞；而豐富料理經驗者則偏愛不鏽鋼鍋、鐵鍋，優點是導熱快、省時又省力，以HOLA不鏽鋼系列中，以銅鍋最受婆婆媽媽歡迎，鍍銅製程不僅導熱快速，還能當作烤爐使用，加上擁有高顏值鍋身造型，是一枝獨秀的鍋具明星。

值得留意的是，HOLA表示，不沾鍋不能以傳統方式保養，清潔絕對不能使用鐵刷；另外，市售幾百元、太便宜的鍋子，購買前要三思，進口鍋具也要附上國外檢驗標準證明，尤其食物在鍋具內加熱烹調，安全性是第一優先考量。

愛買表示，4至5人是小家庭主要結構，28至32公分的小炒鍋、平底鍋占整體鍋具銷量6成，湯鍋則占約2成；愛買觀察，由於鍋具實用又是消耗品，量販店只要推出集點換購鍋具活動，回饋效果特別好，換購都超過3、5萬組，接下來仍主打廚具主題，從鍋具轉換成刀具，刺激消費新鮮感。

在廚房櫃體規畫上，鍋具常見堆疊擺放、見縫插針能塞就塞，即使櫃體空間再大也顯得凌亂不易取用，特力屋建議，體積小、經常使用的鍋具，可使用壁掛式收納，增加垂直收納空間，也便於取用。

對於體積較大的鍋具，特力屋表示，可利用轉角處、L型廚具來收納，或者利用下櫃最底部的踢腳板，以墊高下櫃、僅具裝飾用途的踢腳板，無需彎腰費力拉開抽屜，適合收納體積更大、較重的鍋具。

(中國時報)