廢判例和決議 大法庭上路

2018年12月08日 04:11 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

大法庭制度比較

立法院7日三讀通過《法院組織法》、《行政法院組織法》部分條文修正草案，即大法庭制度，未來法院判決將不再「初一、十五不一樣」。此外，新法也規定大法庭必須舉行言詞辯論，針對爭議法律問題進行實質討論，如有大法庭法官持不同意見，也可提出不同意見書，與大法庭裁定一併公告。

民進黨立委周春米表示，常有人批評法院判決初一、十五不一樣，打官司是輸是贏，相當程度取決於案件分配到哪個法官手上，法律見解不一致，大法庭制度就是要解決這個問題，提升裁判的安定性及可預測性。

設在終審法院 11名法官

周春米表示，未來設立於最高法院、最高行政法院的大法庭，將由終審法院的11名法官組成，除院長及提案庭指定庭員外，其餘9名庭員以票選之，未免論資排輩造成票選出線者皆為各庭庭長，黨團協商時朝野也達成共識，增訂「大法庭票選庭員兼任庭長者不得逾總人數1/2」條款。

她說，現在最高法院審理案件時，鮮少進行言詞辯論，法庭活動不公開，當事人欠缺實質參與，在面對重大爭議時，社會欠缺討論、溝通，這些都是司法信賴度低迷的原因。

未來大法庭就爭議法律問題必須行言詞辯論；當事人也應有代理人或辯護人輔助其闡述事實上、法律上意見；法院也可以選任專家陳述法律意見，該專家如與當事人有利害關係或收受報酬也應揭露。

過渡條款 仍可聲請釋憲 此外，大法庭庭員所持法律見解如與多數意見不同，新法也明定其可出具不同意見書，與大法庭裁定一併公布周知。條文也一併廢除了頗具爭議的判例、決議制度，同時增訂過渡條款，確保大法庭制度施行後3年內，人民仍得對判例、決議聲請釋憲。

周春米表示，未來最高法院、最高行政法院針對爭議法律問題將有一致見解，判決初一十五都一樣，貫徹憲法平等原則的精神，也保障了人民的訴訟權益。

(中國時報)