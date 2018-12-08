口角暴怒 新住民殺夫砍女

2018年12月08日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

死者父女感情甚篤，每天上放學都是吳男親自接送。王姓婦人（圓型圖）訊後移送彰化地檢署。（謝瓊雲翻攝）

40歲王姓印尼外配，與41歲吳姓前夫口角後情緒失控，昨凌晨持水果刀刺殺前夫10多刀後，竟再狠心砍殺女兒10餘刀，父女送醫不治。王女稱，夫妻個性不合很容易吵架，女兒也不聽她的話才行凶，檢警不排除預謀犯案，訊後依殺人罪收押。 檢警調查，吳與王女3度結婚又離婚，育有14歲獨生女，與父母同住在鄉內鬧區1棟透天厝，1樓開檳榔攤，由吳男經營，王女則在附近家族投資的汽車旅館當清潔工，月薪2萬元，2人感情不睦，經常爭吵。

昨凌晨，2人在3樓臥房爭吵，吳轉身進房睡覺，王女氣憤難平，進廚房拿了上周新買的水果刀，回房朝睡夢中的吳男腹、胸、頸部猛刺，吳痛醒大叫，往2樓奔逃；被驚醒的吳男父親見兒子滿身是血逃下樓，趕緊叫老伴報警，自己則背兒子下樓。

殺紅了眼的王女走下樓，想起住在2樓公婆房隔壁的女兒，竟轉朝在床上熟睡的女兒痛下毒手，見女兒痛到翻身躲避仍不停手，繼續猛刺頸、背部，直到女兒奄奄一息。

王女行凶後獨自走至100多公尺外的派出所投案，告訴員警「我殺了人」，警方獲報處理，但吳及女兒送醫不治。

鄰居表示，吳父投資多家汽車旅館，經濟狀況不差，平日熱心公益，在地方頗有聲望，日前剛當選隔壁村的村長；王女2年前與吳男第3度離婚後，搬到汽車旅館，1年前才又搬回來，王女平時寡言、與鄰居互動不多，沒想到竟手刃丈夫和女兒。

吳父感嘆說，兒子下樓時還有意識，不敢相信竟救不活，他實在想不明白夫妻間有什麼問題，要殺成這樣？連孫女也慘死，痛罵媳婦實在太狠心。

校方說，讀國三的吳姓少女成績不錯，個性活潑、外向，也曾參加合唱團、代表學校出外參賽獲得佳績。昨是校慶運動會，班上同學一早得知她遭不測，心情低落，校方已啟動輔導機制。

(中國時報)