加速解決食安及貪汙犯爭議

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中國時報
／台北報導

大法庭制度即將上路，司法院祕書長呂太郎昨說，這是具有憲政意義的修法，終審法院統一法律見解邁入新紀元，改以法庭方式作成法律見解裁定；法界也指出，未來民眾所關心的食安及貪汙案的法律見解爭議，都可望透過大法庭解決紛爭。

最高法院刑事法官總會曾作出決議，對於食安法判決及議長亮票案統一法律見解，但遭法界批評決議與判例並未有法律授權，卻以此作為拘束終審各庭屬於違憲，連司法院院長許宗力都直言，最高法院每作出一次決議，他就心痛一次。

也因此，司法院廢除最高法院保密分案後，再度出手改造終審法院，新制實施後，最高法院及最高行政法院不得再作成決議，決議內容也不能再拘束各庭，例如《食安法》的爭議，有罪或無罪的法律見解，應提案到大法庭作成裁定，再進行個案判決。

另馬英九被訴洩密案，一審認定屬於總統的院際調查權可以阻卻違法，判決馬英九無罪，二審卻不採此認定，逆轉改判馬英九有罪，如果最高法院承審庭認為有必要釐清法律見解，未來可提案到大法庭。

同時，公務員的貪汙罪到底應採實質影響力，或法定職權學說，亦或與職權有關連性的法律見解，也可循此方式處理。

司法院祕書長呂太郎強調，大法庭只是裁定提交案件的法律見解，不會涉及個案事實的討論，只是就抽象的法律學說見解，經過開庭辯論的方式，進行法律審理及裁定。

他表示，由於大法庭制度實施後，判例及決議不具有通案拘束力，為保障人民釋憲權，修法同時規定，大法庭施行後，3年內人民受到確定終局裁判援用的判例及決議發生牴觸憲法疑義，仍可聲請大法官會議解釋。

(中國時報)

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