弱勢依存 積怨爆發釀悲劇

2018年12月08日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

印尼籍新住民王女歸化台灣10多年，與前夫3度分合，卻仍同住一個屋簷下，專家學者認為，若夫妻情分不存，仍藕斷絲連，相處上恐早已存在難以解決的問題，卻又因故無法離開對方，在問題反覆發生、不斷加溫下引爆殺機，導致難以挽回的人倫悲劇。

大葉大學助理教授黃丰姿表示，吳家雖未被列入高風險家庭，不代表沒有問題，新住民婦女受限語言文化隔閡，可能對台灣法律陌生，處於法政、社會資源弱勢一方。

黃丰姿分析，家族經濟無虞，不等於王女個人能自由運用家中金錢，若王女離婚搬出去，成為移工，可能無法獨立自主謀生；在沒有選擇、不得已下只能繼續依存前夫家，加上許多瑣事反覆口角、早已互看不順眼，怨偶惡化成仇人。

黃丰姿說，早期許多新住民嫁來台灣，被當成夫家財產一部分，不信任感、懷疑而淪為弱勢、邊緣的一群，加上身心長期處於緊繃、防衛與敵對狀態，是否因此產生變化，出現憂鬱或內化成壓抑型暴力傾向而不自覺。

尤其加上親生女兒長期站在前夫那邊，王女得不到任何家人支持，才連女兒也不放過，恐怕對婚姻早已恨之入骨。

彰化縣府社會處婦女及新住民福利科長林佩霓表示，2015年後針對初次入境的新住民，社工都會先家訪，告知相關福利資源並提供宣導資料，讓她們了解如何尋求協助。

但王女早期來台，若家族對她有行為、經濟控制，又不讓她參加新住民聚會、拓展生活圈，公部門或民間資源要介入確實較困難，可能導致她不知可以求助甚至求助無門。

(中國時報)