北市議長之爭 小黨扮關鍵

2018年12月08日 04:11 中國時報 林縉明 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市議會正副議長選舉，國民黨、民進黨議會黨團將分別於12及13日舉行假投票，產生黨內正副議長人選，由於此次兩黨都未單獨過半，但藍營占有人數優勢，使其他小黨扮演關鍵角色。親民黨議員林國成表示，目前藍綠都沒有來接觸合作，等他們各自產生人選後再來談也不遲，抱持開放態度，沒有預設立場；外界認為無黨籍楊靜宇，也是「關鍵一票」，楊說，很多人認為他偏藍，但他看人不看黨，言下之意不見得向藍營靠攏。

林國成喊合作不分黨派

北市議會共63席議員，此次選舉國民黨取得29席、民進黨19席，兩陣營均未單獨過半。綠營雖僅剩19席，但也確定會推派人選參與正副議長選舉。

議長部分資深議員李建昌呼聲最高，洪健益則有意爭取副議長，13日議會黨團會進行2輪假投票產生人選。

藍營雖有人數優勢，正副議長選舉占上風，目前有意參選議長的包括王鴻薇、秦慧珠、王浩、陳錦祥等9人，國民黨將於12日舉行假投票產生人選。

楊靜宇表態看人不看黨

一般分析，藍營有意爭取議長的議員，可採取與友軍新黨2名議員結盟策略，加起來即有31席，另外可以爭取楊靜宇支持，如楊不願支持，也可能會轉向與國民黨友好的無黨籍議員林瑞圖合作。

對此，林國成說，都沒有人來接觸，不分黨派都可以來談合作方式；楊靜宇則表示，2014年雖然代表新黨參選，很多人認為他會偏向泛藍，但他是「看人不看黨」。

此次取得3席議員的時代力量昨也提出正副議長支持人選的3個要求，包括承諾議事中立、議會運作透明和比照立法院設置預算、法規研究室，推動議會改革。但林國成對此也說，這些訴求過去都已經提過了。

(中國時報)