耶誕市集開張 80攤好吃好買

新北歡樂耶誕城主燈換新秀，7日晚間推出新版光雕秀《耶誕樂園狂想篇》，色彩繽紛加上細膩的3D光雕動畫技術，市府大樓變身為大型遊樂園、華麗歐式教堂及電音DJ台等，華麗視覺效果，讓人目眩神迷。（文：譚宇哲 圖：新北市觀光旅遊局 ）

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中國時報
／新北報導

新北市歡樂耶誕城11月開城以來持續吸引人潮造訪，隨著耶誕節腳步逼近，新北耶誕市集7日在新北市民廣場開幕，集結來自各地的80家美食、伴手禮、手作精品等特色商店，活動為期3天，每天都有限量100份的耶誕福袋免費發送，邀民眾買好禮、拿好康，感受濃濃耶誕味。

新北市長朱立倫7日上午主持2018耶誕市集開幕儀式，現場飄起皚皚人造白雪，數十名幼兒園的小朋友也頭戴耶誕帽到場，一起感受市民廣場的耶誕氣氛。

提供行動支付 輕鬆購物

朱立倫表示，耶誕節來新北歡樂耶誕城遊玩，也別錯過精采的耶誕市集，耶誕市集去年超過20萬人次參與，帶來640萬元營業額，今年可望吸引更多人潮，歡迎市民朋友把握美好時光，將新北市各商圈、觀光工廠的優質美食與商品帶回家，與家人好友共度佳節。

新北市經濟發展局表示，今年耶誕市集首推「新北e起pay」，參展店家全數提供行動支付服務，民眾只要帶手機出門，就可以在新北耶誕市集輕鬆購物。

耶誕市集營業期間推出各式好康活動，民眾參加「聖誕好禮競標」活動，有機會用極優惠價格將千元商品帶回家，還有「聖誕估價王」活動，只要精準估價就有機會將限量商品免費帶回家。

玩遊戲搶好康 吸引人潮

經發局表示，2018新北耶誕市集7日起為期3天，營業時間為上午11時到晚間9時，每天下午2時開始發送限量100份的耶誕福袋，活動期間還有各式趣味遊戲，像是和耶誕市集現場攤位合照打卡，或是找尋隱藏在市集各角落的吉祥物橘比，完成任務就可以把每日限量的百元好禮帶回家，歡迎大小朋友來新北逛市集玩遊戲、搶好康。

(中國時報)

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