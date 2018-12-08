揭牌被砸 藍盯校安 綠批太扯

2018年12月08日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

市議員劉茂群選前參加瑞豐國小校慶運動會暨校門剪綵活動時，拉開紅線遭掉落水管砸中鼻子，她質疑工程安全性，並要求校長到議會說明，不過學校並非為了剪綵而特地辦活動，工程也早於9月驗收完畢，是廠商沒經驗將水管綁在紅布上造成意外，同區市議員蔡永芳戴上全罩式安全帽，凸顯重視安全，但也認為「扯太遠」。

水管綁紅布釀意外

「血淋淋的例子」、「若傷到的是孩子，怎麼辦？」劉茂群7日在議會審查教育局預算時，請瑞豐國小校長列席備詢，說10月27日參加學校校門整修工程揭牌典禮，竟被東西砸傷鼻子流血，由於選前擔心被說是選舉操作不便反映，如今質疑工程有無驗收及安全性。

根據了解，整修工程經立委趙正宇爭取預算完工，配合10月運動會揭牌，沒想到紅布一拉，水管也掉下來，大家都很緊張，剛好打到劉的臉部，眼鏡再刮到鼻梁而受傷，當天校慶照片還貼在官網上，拍到劉抬頭，才會正好被砸到臉。

質詢戴全罩安全帽

「當下以為鼻梁被打歪，雙腳也不停發抖」緊急送醫救治，「高高興興去剪綵，怎知道會被打成這樣」，劉茂群說，受傷後還被人質疑是作秀，校長則幫背書澄清：「不是作秀」。

蔡永芳則幫校方澄清真的是意外，是廣告公司搞烏龍，將紅布幔高掛2層樓，用水管固定，「可能沒有經驗，把結綁得很緊，議員們扯下布幔，水管也跟著下來了」，同時戴上工程帽、全罩式安全帽，表示這樣剪綵比較安全，最後意有所指說：「或許扯太遠了！」

(中國時報)