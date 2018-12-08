燕支持山手線 爭經費中央全出

台中市長林佳龍（左）與新科台中市長盧秀燕（右）選後首度正式同台，兩人數度熱絡握手。（陳淑芬攝）

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中國時報
／台中報導

台中市長林佳龍與新科市長盧秀燕，選後於7日在鐵道文化園區簽約會場首度同台，兩人熱絡握手。盧致詞時表示，山手線等好的建設一定會「存舊立新」，一棒接一棒、支持完成。但山手線經費中央只出近400億元、台中市要出550億元，比例不對，她要求經費全由中央埋單。

盧稱鐵路是中央建設

簽約儀式在台中車站舊站前廣場舉行，盧抵達現場，林正在致詞，她雖被媒體包圍，但面帶微笑，不發一語，在旁聆聽，等林致詞結束才進場。

盧秀燕致詞表示，山手線經費中央與地方比例不對，鐵路是中央建設，反變成台中市幫中央蓋鐵路。「台中鐵路高架」全線由中央補助370億元，是很好的範例、有例可循。她全力支持山手線，爭取保留前瞻計畫經費，但希望中央負起責任，比照經費全數埋單。

林建議跟中央多溝通

會後，林佳龍對此回應，中央負擔經費當然越多越好，不過交通部有相關規定，在全國都是如此。自償性部分涉及未來收入，地方政府會納入開發計畫；非自償性部分，由中央負擔7成5，地方負擔2成5。如果新市長有新想法，建議她跟中央多溝通、多爭取。

林佳龍表示，台中鐵路豐原到大慶的高架捷運化經費，是全台灣唯一由中央負擔的特例，有其時空背景。「鐵路高架捷運化」對台中發展很重要，希望不要因新市長有一些看法而中斷，他也會全力幫助。

林與盧互動熱絡，林還向盧說悄悄話，林佳龍表示，他向盧說「會協助提供相關資料，包括交接及未來」，還對她說「加油！」。

(中國時報)

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