全台首輛自駕農車臺灣獨角仙1號聰明問世

2018年12月08日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台灣首輛農用自駕車「臺灣獨角仙1號」7日問世，由國立交通大學光電學院將先進AI光電技術整合農用地面載具，結合AI影像技術辨識雜草藤蔓，搭配高速雷射掃描使其纖維化，減少農作物損害，適用山坡地果園地形，將有效解決農業缺工、務農高齡化等農業發展困境。

山坡地除草 快又準

全世界都在研發智慧農業科技，改善農業問題，台灣首部農用自駕車問世，被看好將為台灣智慧農業發展注入創新元素。交大校長張懋中表示，交大台南分部位於南台灣農業生產重鎮，發展農業光電關鍵技術是研究主軸，也是責無旁貸使命，臺灣獨角仙1號誕生，承載新農業改革的希望。

交大光電學院團隊由陳顯禎等10名師生團隊構思1年，只花半年時間就完成臺灣獨角仙1號，團隊成員謝至亮、張家源、許郁新等人指出，農用自駕車主要針對目前農業實務面需求提出亟待解決的課題而發想，得知山坡地果園常因雜草藤蔓快速蔓延，缺乏有效除草劑，而且清除耗費人力甚鉅，於是率先研發具備協助農民清除藤蔓功能的自駕車。

八字形迴轉 可爬坡

這部農用自駕車選用現成柴油農機車為主體，改裝成全電動控制車，加入農用無人車平台，結合AI影像技術辨識雜草藤蔓，搭配高速雷射掃描，可將藤蔓纖維化以避免蔓延，另也不用噴灑農藥，減少農作物傷害，也有利於有機、無毒農業推廣。

此外，因應果園環境狹小，可進行八字形迴轉，靈活穿梭提升作業效率，還可爬坡45度，初期將應用於棗園。團隊強調，自駕車配備電池與太陽能，白天使用太陽能即可，節省成本，一趟可走7、8小時，時速配合法規僅為20公里，目前也已著手研發第二代，將搭配無人機，針對務農需求達到定點偵測，提升農事效率。

(中國時報)