逆子揮拳 56歲母隔日斷氣

2018年12月08日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東56歲翁姓女子日前被發現陳屍住處床鋪，警方到場察看發現並無打鬥痕跡，原以為是單純死亡案件，但同居人向警陳述指出，翁婦死前因細故遭35歲劉姓兒子毆打，隔日上午還能交談，但下午便沒了氣息，死因是否與劉男有關，檢警將擇日解剖釐清。

兒腳踹、抓頭撞牆

翁女8旬母親與她住在同條巷弄，獲悉女兒死亡、心情明顯受到影響，她表示，當天疑似因為一支手機弄壞，讓劉男氣憤不已，6日凌晨3時許跑來住處興師問罪，翁母聽到爭執聲還到現場打圓場，要孫子「那麼晚了不要再鬧」，更將2人架開。

衝突當時也在現場的死者張姓同居人則向警方供稱，對方當時喝了點酒，一上門便指責母親亂放話，隨即一腳就踹上來，甚至抓住她頭部去撞牆，他見狀趕緊出手制止，劉男便威脅叫他退開，更恐嚇不能報案。

同居人勸架遭恐嚇

待衝突結束，清晨5時許還與翁女正常交談，以為只是單純皮肉傷，於是買了早餐放置桌上，自己就外出工作，未料下班返家發現她已沒了氣息，趕緊報案。

據了解，翁女曾有3次婚姻紀錄、生了3個兒子，劉男是老二，至於翁女生前有胃疾等病史，加上本身有酗酒習慣、身體狀況不佳，檢警7日相驗後僅發現死者右臉頰有瘀青，沒有任何致命傷，確定死因仍待擇日解剖才能釐清，警方也正透過管道找出劉男出面說明。

(中國時報)