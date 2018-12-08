國民黨擬徵召陳炳甫 民進黨還在喬

2018年12月08日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市士林大同區立委補選在即，除台北市長柯文哲還未鬆口是否推派「柯家軍」或「柯綠合作」，藍綠陣營可能的參選人馬已先陸續浮出檯面。其中，國民黨若無意外，將徵召市議員陳炳甫參選；民進黨部分，市議員何志偉、王世堅、顏若芳、王威中等人都有被徵詢，預計下周三民進黨中常會提報人選。何志偉7日強調，這場補選黨內勢必要提出最強人選，若放棄或沒有贏，將直接影響2020大選，他在地方準備最久、得票率最高，是最適合的人選；至於柯綠合作問題，何志偉認為，不論柯黑或友柯，民眾最重視的是誰可以把事情做好。

立委補選時間緊迫，爭取黨內提名的何志偉昨向黨中央喊話，提名小組應思考誰是即戰力可以贏得勝利，才能重新找回民眾對民進黨的信心，他說，過去8年議員政績就是最好的履歷表，相信提名小組的智慧，會徵召最強人選出征。

針對柯綠傳聞將合作，何志偉認為，以管理學框架理論來思考，柯綠合作不僅限於人選，最重要是未來政策執行、預算爭取以及能為民眾做什麼，相信柯文哲及提名小組的智慧。

何志偉進一步表示，民眾在意的不是柯黑或友柯，像是有些人過度親柯，綠營基層反彈，柯粉也反彈民進黨，而他始終保持良好的距離，可以跟柯文哲、柯市府良好溝通，並維持綠營一定價值的立場。

此外，柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩外型出眾，網路聲量高，被評估參選立委補選有希望，何志偉說，柯文哲支持者能否轉移到柯想要挺的人還是個問號，這次議員幾位親柯候選人不幸落敗就是最好例子。

另外，國民黨有意徵召陳炳甫參選，黨中央昨徵詢陳意願，陳炳甫表示，這次補選國民黨不可以缺席，但他剛連任議員，是否接受徵召還要跟支持者討論，決定後再向外界報告。

(中國時報)