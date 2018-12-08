NG蔬果共煮濃湯 暖心惜食分享

2018耶誕惜食分享節今、明2天下午在板橋車站站前廣場舉行，將由莊敬高職餐飲科師生團隊帶領民眾共煮NG蔬果。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市歡樂耶誕城越夜越美麗，白天同樣有亮點，邁入第4屆的耶誕惜食分享節，本周休2日下午在板橋車站站前廣場舉行，現場16個攤位除提供NG蔬果料理展售和DIY體驗，民眾還可將家中NG蔬果帶到現場共煮、共享，農業局現場也將免費提供500顆高麗菜，讓民眾在耶誕氛圍中，享受不一樣的午後溫馨野餐時光。

耶誕惜食分享節的概念源自歐洲「Disco soup搖擺濃湯」，一群荷蘭青年看見超市外大批還能食用的食物被丟棄，便收集剩食，眾人在歡樂聲中一邊搖擺，一邊煮濃湯分送給路人，Disco soup的惜食精神在世界各地受到廣大迴響，相繼舉辦。

新北市農業局表示，耶誕惜食分享節今年已邁入第4屆，首波宣傳當天即有200多位民眾表示想帶著自家NG蔬果參加共煮，今年將由莊敬高職餐飲科師生團隊帶領民眾共煮義式蔬菜湯，並加碼NG蔬果做成的健康蔬果飲，民眾可邊聽達人分享惜食理念、欣賞熱舞歌唱表演，邊享用美味濃湯與飲品。

耶誕惜食分享節12月8、9日連續兩天下午2時到6時在板橋車站站前廣場舉辦，活動現場也邀請惜食分享餐廳、有機友善農友們擺設「惜食市集」，從甜點、蛋餅、果乾、糕點到泰式料理，各種美食應有盡有。

另因應近來高麗菜盛產導致部分可能被耕除，農業局現場免費提供500顆高麗菜，送完為止，也歡迎民眾帶著自家NG蔬果與攤主們共同DIY美味料理，響應惜食精神。

(中國時報)

國民黨擬徵召陳炳甫 民進黨還在… 帆布袋涉侵權 新埔鎮長吃官司

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。