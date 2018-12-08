NG蔬果共煮濃湯 暖心惜食分享

2018年12月08日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市歡樂耶誕城越夜越美麗，白天同樣有亮點，邁入第4屆的耶誕惜食分享節，本周休2日下午在板橋車站站前廣場舉行，現場16個攤位除提供NG蔬果料理展售和DIY體驗，民眾還可將家中NG蔬果帶到現場共煮、共享，農業局現場也將免費提供500顆高麗菜，讓民眾在耶誕氛圍中，享受不一樣的午後溫馨野餐時光。

耶誕惜食分享節的概念源自歐洲「Disco soup搖擺濃湯」，一群荷蘭青年看見超市外大批還能食用的食物被丟棄，便收集剩食，眾人在歡樂聲中一邊搖擺，一邊煮濃湯分送給路人，Disco soup的惜食精神在世界各地受到廣大迴響，相繼舉辦。

新北市農業局表示，耶誕惜食分享節今年已邁入第4屆，首波宣傳當天即有200多位民眾表示想帶著自家NG蔬果參加共煮，今年將由莊敬高職餐飲科師生團隊帶領民眾共煮義式蔬菜湯，並加碼NG蔬果做成的健康蔬果飲，民眾可邊聽達人分享惜食理念、欣賞熱舞歌唱表演，邊享用美味濃湯與飲品。

耶誕惜食分享節12月8、9日連續兩天下午2時到6時在板橋車站站前廣場舉辦，活動現場也邀請惜食分享餐廳、有機友善農友們擺設「惜食市集」，從甜點、蛋餅、果乾、糕點到泰式料理，各種美食應有盡有。

另因應近來高麗菜盛產導致部分可能被耕除，農業局現場免費提供500顆高麗菜，送完為止，也歡迎民眾帶著自家NG蔬果與攤主們共同DIY美味料理，響應惜食精神。

(中國時報)