台中車站鐵道文化園區 簽約

2018年12月08日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

「台中車站鐵道文化園區促參案」7日舉行簽約，將由德昌營造團隊投入約30億元進行整體規畫營運，促進鐵路資產活化、創造商機。台中市長林佳龍表示，未來將結合「大車站計畫」，再配合干城及台糖生態園區開發，火車站將是台中發展的原動力。

「台中車站鐵道文化園區促參案」範圍包括舊站及二十號倉庫群等共2.97公頃，依促參法辦理，由德昌營造公司為最優申請人，成立特許公司－經典國際股份有限公司，在站前廣場正式簽約。林佳龍及新科市長盧秀燕、台鐵局長張政源、市議員邱素貞及江肇國等人與會。

林佳龍指出，台中因鐵道而誕生，大車站計畫以鐵道文化做核心，獲前瞻基礎建設計畫支持；市府將再投入20億元打造轉運中心、立體停車場及大平台，還有綠空鐵道軸線以新舊火車站三代同堂為主，共同建立存舊立新的300公尺核心區，再配合干城及台糖生態園區的開發，火車站將是未來台中發展的原動力。

林佳龍強調，台中的鐵道不只是交通線，也是產業線、文化線、生命線，並達到串連捷運的立體化、捷運化、環線化及網狀化，大台中山手線更是複合式大眾運輸的骨幹，相信新任市長盧秀燕也會相當重視。

盧秀燕表示，感謝交通部、鐵路局及林市府團隊規畫這麼好的建設。她並請台鐵局與林等人放心，園區及鐵道建設等好的建設她一定會支持完成。

(中國時報)