詐北京富婆1.1億 2台嫌落網

刑事局南打偵八大隊7日宣布在台中逮捕1男1女，涉嫌詐騙北京富婆上億，訊後移送台中地檢署。（曹明正翻攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

北京年約5、60歲富婆去年9月接到詐騙集團電話，對方假冒快遞、公安、檢察官，要她轉帳接受金融監管，富婆陸續轉出折合新台幣將近1億1600萬到多個人頭帳戶，刑事局南打偵八大隊7日宣布在台中逮捕涉案台籍1男1女。

高巿警刑大及南打今年1月在台中掃蕩電信詐騙機房，逮捕王姓等10名涉案男女，對方疑假冒對岸快遞、公安向大陸民眾行騙，警方收網攻堅時，還以乙炔燒門強勢抓人，雖然扣獲手機、筆電等作案工具，但苦無被害人資料。

直到大陸北京公安局今年8月通報我刑事局，指當地1名美籍華裔民眾在去年9月接到詐騙集團電話，對方以電話假冒快遞、公安、檢察官，指攔查到可疑包裹，懷疑她涉嫌洗錢，要求她將名下財產轉入特定帳戶接受金融監管。

刑事局南打偵八大隊偵三隊比對陸方提供的資料，發現這名姓氏較少見的年約5、60歲富婆，在去年9至11月間陸續被騙轉出人民幣1900萬元及美金100萬元到多個人頭帳戶，換算被害金額，高達新台幣1億1600萬元。

據了解，富婆被騙期間，詐騙集團要求她必須每2、3天就向檢察官回報，避免跟其他人接觸，進一步過濾雙方通聯，警方發現詐騙源頭指向今年1月在台中破獲的詐騙機房，鎖定當時落網的26歲謝姓女嫌，12月5日帶隊逮人。

謝女與27歲張姓男友在台中后里的透天民宅睡覺時被警方叫醒，搜出現金190萬8300元及手機、筆電等，另有近千筆大陸民眾個資，2人辯稱錢是投資用，被依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪移送台中地檢署，各以5萬、3萬元交保。

(中國時報)

李進勇將租屋住雲林 當志工 北市觀光巴士 大開電音電競趴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。