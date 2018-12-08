詐北京富婆1.1億 2台嫌落網

2018年12月08日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

北京年約5、60歲富婆去年9月接到詐騙集團電話，對方假冒快遞、公安、檢察官，要她轉帳接受金融監管，富婆陸續轉出折合新台幣將近1億1600萬到多個人頭帳戶，刑事局南打偵八大隊7日宣布在台中逮捕涉案台籍1男1女。

高巿警刑大及南打今年1月在台中掃蕩電信詐騙機房，逮捕王姓等10名涉案男女，對方疑假冒對岸快遞、公安向大陸民眾行騙，警方收網攻堅時，還以乙炔燒門強勢抓人，雖然扣獲手機、筆電等作案工具，但苦無被害人資料。

直到大陸北京公安局今年8月通報我刑事局，指當地1名美籍華裔民眾在去年9月接到詐騙集團電話，對方以電話假冒快遞、公安、檢察官，指攔查到可疑包裹，懷疑她涉嫌洗錢，要求她將名下財產轉入特定帳戶接受金融監管。

刑事局南打偵八大隊偵三隊比對陸方提供的資料，發現這名姓氏較少見的年約5、60歲富婆，在去年9至11月間陸續被騙轉出人民幣1900萬元及美金100萬元到多個人頭帳戶，換算被害金額，高達新台幣1億1600萬元。

據了解，富婆被騙期間，詐騙集團要求她必須每2、3天就向檢察官回報，避免跟其他人接觸，進一步過濾雙方通聯，警方發現詐騙源頭指向今年1月在台中破獲的詐騙機房，鎖定當時落網的26歲謝姓女嫌，12月5日帶隊逮人。

謝女與27歲張姓男友在台中后里的透天民宅睡覺時被警方叫醒，搜出現金190萬8300元及手機、筆電等，另有近千筆大陸民眾個資，2人辯稱錢是投資用，被依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪移送台中地檢署，各以5萬、3萬元交保。

(中國時報)