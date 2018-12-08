北市觀光巴士 大開電音電競趴

2018年12月08日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北市產發局推出「耶誕派對玩台北」活動，串聯各大商圈、百貨，揪民眾邊抓寶邊購物，蒐集17款限量派對熊。 （吳堂靖攝）

12月的台北很熱鬧！北市觀傳局首次結合觀光巴士推出「最潮FUN電」遊程，共有「電音巴士」與「電競巴士」兩大主題，將觀光巴士車體以酷炫燈飾裝點，搭配電音舞曲和免費飲料，吸引民眾搭乘；產發局也串聯各大商圈百貨，開發17款限量派對熊，揪民眾一起歡樂過耶誕！

呼應今年跨年晚會「狂放電」主題，觀傳局結合電音元素與雙層觀光巴士，推出「FUN電巴士」，行經北市熱門景點，民眾可於停靠點自由上車，與電競直播主和電競Coser互動，開趴、聽音樂、遊台北3願望一次滿足！

觀傳局表示，「電競巴士」將於本周六及23日下午2時從華視發車，行經華山文創園區、松高微風、美麗華等地點，將安排知名電競 Coser與民眾互動；「電音巴士」則於15日 晚間8時於東大門、101大樓及美麗華，每站預計停留30分鐘，活動皆為免費參加。

產發局也推出「耶誕派對玩台北」活動，串聯各大商圈、百貨，推出17款特色派對熊，下載尋寶APP「AliGala」或自行列印集章尋寶地圖，至合作商圈收集3種不同戳章，配合單筆300元消費憑據兌換限量派對熊。

產發局長林崇傑表示，今年首度以擴增實境技術規畫尋寶遊戲，透過導入創新應用科技，以大商圈帶小商圈模式，將人群導入特色商圈，讓民眾邊購物邊抓寶，享受新體驗。

(中國時報)